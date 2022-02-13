انتهت مجموعة المصري - مازيمبي (1)(0) أوتوهو
الأحد، 13 فبراير 2022 - 14:48
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة مازيمبي وأوتوهو اليوم الأحد في الجولة الأولى من دور المجموعات للكونفدرالية.
ويلعب الفريقان في المجموعة الثالثة التي تضم المصري والقطن الكاميروني.
---
نهاية المباراة
ق76: مازيمبي يهدد المرمى والكرة تصطدم بالقائم
ق72: توقف المباراة لشرب المياه
ق61: حارس أوتوهو يبعد كرة خطيرة كادت تعزز النتيجة لمازيمبي
ق51: محاولات للضيوف من أجل إدراك التعادل
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق45: 3 دقائق كوقت بديل
ق42: هجمة واعدة لأوتوهو وتمريرة عرضية من اليسار لكن حارس مازيمبي يبعد الكرة. توقف اللعب بسبب إصابة لاعب من كل فريق
ق40: بطاقة صفراء لمازيمبي
ق37: هدف أول لمازيمبي. تسديدة أرضية رائعة من ركلة حرة
ق30: أوووه! مازيمبي يهدر فرصة هائلة. ضربة رأس تمر بجوار القائم بعدما اصطدمت الكرة بالعارضة
ق28: ركلة حرة لمازيمبي في وسط ملعب أوتوهو لكن الكرة تذهب سهلة لحارس الضيوف
ق18: سيطرة لمازيمبي لكن دون تهديد على مرمى ضيفه
ق10: سقوط لاعب أوتوهو في نصف ملعب مازيمبي ويتلقى العلاج
ق7: انطلاقة في اليمين لأوتوهو لكن التمريرة العرضية تذهب ليد حارس مازيمبي
ق7: ركلة ركنية لمازيمبي نفذت لترتد بهجوم معاكس لأوتوهو
ق4: ركلة حرة لأوتوهو نُفذت لكن ضربة الرأس تذهب في يد حارس مازيمبي
ق2: ضغط مبكر لمازيمبي
بداية المباراة