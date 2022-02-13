انتهت مجموعة المصري - مازيمبي (1)(0) أوتوهو

تابع مباشرة مباراة مازيمبي وأوتوهو اليوم الأحد في الجولة الأولى من دور المجموعات للكونفدرالية.

ويلعب الفريقان في المجموعة الثالثة التي تضم المصري والقطن الكاميروني.

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نهاية المباراة

ق76: مازيمبي يهدد المرمى والكرة تصطدم بالقائم

ق72: توقف المباراة لشرب المياه

ق61: حارس أوتوهو يبعد كرة خطيرة كادت تعزز النتيجة لمازيمبي

ق51: محاولات للضيوف من أجل إدراك التعادل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: 3 دقائق كوقت بديل

ق42: هجمة واعدة لأوتوهو وتمريرة عرضية من اليسار لكن حارس مازيمبي يبعد الكرة. توقف اللعب بسبب إصابة لاعب من كل فريق

ق40: بطاقة صفراء لمازيمبي

ق37: هدف أول لمازيمبي. تسديدة أرضية رائعة من ركلة حرة

ق30: أوووه! مازيمبي يهدر فرصة هائلة. ضربة رأس تمر بجوار القائم بعدما اصطدمت الكرة بالعارضة

ق28: ركلة حرة لمازيمبي في وسط ملعب أوتوهو لكن الكرة تذهب سهلة لحارس الضيوف

ق18: سيطرة لمازيمبي لكن دون تهديد على مرمى ضيفه

ق10: سقوط لاعب أوتوهو في نصف ملعب مازيمبي ويتلقى العلاج

ق7: انطلاقة في اليمين لأوتوهو لكن التمريرة العرضية تذهب ليد حارس مازيمبي

ق7: ركلة ركنية لمازيمبي نفذت لترتد بهجوم معاكس لأوتوهو

ق4: ركلة حرة لأوتوهو نُفذت لكن ضربة الرأس تذهب في يد حارس مازيمبي

ق2: ضغط مبكر لمازيمبي

بداية المباراة