حمد الله لمدرب منتخب المغرب: كل ما قلته كذب

الأحد، 13 فبراير 2022 - 12:43

كتب : FilGoal

عبد الرزاق حمد الله - المغرب

رفض المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جده السعودي التصريحات التي خرجت من وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب حول اشتراطه اللعب كأساسي من أجل الانضمام لأسود الأطلس.

خليلوزيتش قال في مؤتمر صحفي بعد توديع كأس أمم إفريقيا إنه لم يكن يعلم في البداية مشكلة حمد الله مع المنتخب، وأنه حين طلب الحديث معه فوجئ بأنه يشترط اللعب كأساسي مقابل الموافقة على ارتداء قميص المغرب.

ونشر حمد الله ردا على تصريحات المدرب البوسني قائلا: "في المؤتمر الصحفي الأخير الذي عقده مدرب المنتخب المغربي، ذكر فيها أنه كان هناك اتصال بيني وبينه، أو ما بين أحد من طاقمه وبيني، وذكر أيضا أنني أشترط أن ألعب كأساسي، أو عدم تلبية دعوة المنتخب".

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وأضاف عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "هذا كله كذب وأريد نفيه بتاتا وهو غير صحيح أبدا، أؤكد أنه لم يكن هناك أي اتصال بيني وبين المدرب أو أحد من طاقمه طيلة مدة إشرافه على المنتخب".

وأتم "أخيرا أتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني في قادم الاستحقاقات، والسلام عليكم ورحمة الله".

ولعب المهاجم المتألق في الدوري السعودي 16 مباراة دولية مع المغرب سجل فيهم 7 أهداف، قبل أن يعلن اعتزاله الدولي في 2019.

حمد الله انسحب من قائمة المغرب قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2019 بأيام، وسط تقارير صحفية عن دخوله في خلافات حادة مع بعض من زملائه في أسود الأطلس.

لكن حمد الله أوضح بعد أشهر أن انسحابه كان بسبب مدرب الفريق السابق هيرفي رينار الذي قال عنه: "مدرب دون المستوى. لقد احتقرني، وهو سبب مغادرتي معسكر منتخب المغرب وليس شخص آخر.. التقيته في السعودية ولم أصافحه، ولو التقيته مرة أخرى لن أصافحه" (مزيد من التفاصيل).

وبعدها، قال المدرب الحالي وحيد خليلوزيتش "موضوع حمد الله أخذ وقتا طويلا، وسأقول لكم الحقيقة".

وأضاف "حمد الله هو من طلب بعدم استدعائه للمنتخب الوطني، وذلك من خلال الحديث الذي دار بينه وبين مساعدي مصطفى حجي".

وواصل "الواقع أن المنتخب يحتوي على مهاجمين من المستوى العالي، لذا موضوع حمد الله انتهى".

وأكمل "أشعر بكثير من الاستغراب حول عدم مجيء لاعبين بعينهم للمنتخب في المعسكرات التي يخوضها، والواقع أن كل لاعب لن يأتي للمعسكر فسأكون مضطرا للشطب على اسمه".

المغرب رزاق حمد الله
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