مدرب بترو أتليتكو: قدمنا ضد الزمالك ما لم يتوقعه أحد.. سنكافح للتأهل

السبت، 12 فبراير 2022 - 21:30

كتب : أحمد شوقي صلاح

جليسون واحتفالات بترو أتلتيكو بالتسجيل في الزمالك

قال ألكسندر سانتوس المدير الفني لبترو أتليتكو إن فريقه قدم ضد الزمالك ما لم يتوقعه أحد بتسجيله لهدفين في القاهرة.

وتعادل الزمالك مع بترو أتليتكو اليوم السبت إيجابيا بهدفين لكل منهما في استاد القاهرة في أولى جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وتحدث مدرب الفريق الأنجولي في مؤتمر صحفي عُقد عقب المباراة قائلا: "كان من الصعب مواجهة الزمالك وشرف لي تدريب تلك المجموعة من اللاعبين وفخور بما قدمناه والحصول على نقطة من الزمالك أمر جيد".

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وواصل "قدمنا مباراة قوية، ولم يتوقع أحد في أنجولا أن نتقدم بهدفين في الشوط الأول، والزمالك قدم أداء جيدا في الملعب لتسجيل هدفين في الشوط الثاني للمباراة".

وأضاف "بعد تقدمنا بهدفين حرصنا على إغلاق المساحات في الشوط الثاني، وأرفض سقوط اللاعبين لإهدار الوقت ولكنهم كانوا يودون الفوز باللقاء".

وواصل "حتى بعد تسجيل الزمالك الهدف الأول قدمنا أداء قويا وكنا على مقربة من تسجيل الهدف الثالث، وأحب الطريقة التي لعبنا بها اليوم ونستطيع الدفاع جيدا كذلك".

وأتم ألكسندر سانتوس تصريحاته قائلا: "المجموعة قوية جدا وسنكافح للتأهل للدور التالي".

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