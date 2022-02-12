انتهت في إفريقيا - الرجاء البيضاوي (1) - (0) أمازولو.. فوز مغربي أول

السبت، 12 فبراير 2022 - 21:01

كتب : FilGoal

الرجاء المغربي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الرجاء البيضاوي المغربي وأمازولو الجنوب إفريقي ضمن منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا.

شهدت المجموعة انتصار وفاق سطيف الجزائري على هورويا كوناكري الغيني بهدف نظيف سجله أحمد قندوسي في الجولة الأولى.

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نهاية المباراة

ق 91 مصطفى كوياتي بدلا من كاديما كابانجو في صفوف الرجاء

ق 85 تبديلان في صفوف الرجاء بنزول إلياس بنجديدة ومحمد نهيري بدلا من محمد المكعازي وعبد الإله مدكور

ق 81 تبديلان جديدان في صفوف أمازولو بخروج ماكيليني ماكولا وأوجوستين مولينجا ونزول كيجان بوشانان وتشيبانج موريمي

ق 76 تبديلان في صفوف أمازولو بخروج تيمبيلا سيكاكاني وأبو بكر موبارا ونزول ناتورينا وأميجو ميميلا

ق 67 جووووووووول محسن متولي يسجل للرجاء.. تبادل رائع للكرة وتسديدة متقنة بين قدمي الحارس

ق 60 تبديل أول في صفوف أمازولو بنزول أبراهام ماجوك بدلا من بونجي نتولي

ق 50 تابو كالينجي يسدد ولكن بجوار قائم الرجاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2 فرصة خطيرة من أمازولو.. ماكيليني ماكولا يسدد ولكن في القائم

ق 45+1 زريدة يمرر إلى كابانجو ويمنحه فرصة على طبق من ذهب ولكن يضيعها.. الحارس يتصدى لتسديدة في المنتصف

ق 35 محمد زريدة يسقط داخل المنطقة بتدخل والحكم يرفض احتساب ركلة جزاء

ق 34 فرصة خطيرة تضيع على الرجاء بتصدي حارس أمازولو

ق 20 سيطرة من الرجاء على ثلث الساعة الأول ومحاولات دون جدوى حتى الآن

بداية المباراة

أمازولو دوري أبطال إفريقيا الرجاء
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