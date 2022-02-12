دوري أبطال إفريقيا – وفاق سطيف يعود من غينيا بالفوز على هورويا

السبت، 12 فبراير 2022 - 20:53

كتب : FilGoal

وفاق سطيف

تغلب وفاق سطيف الجزائري على مضيفه هورويا كوناكري الغيني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما في مستهل منافسات المجموعة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

سجل الجزائري أحمد قندوسي البالغ من العمر 22 عاما هدف وفاق سطيف وهدف المباراة الوحيد في الدقيقة 47.

وشهدت المباراة طرد ياكوبا باري مهاجم هورويا في الديقة 68 بالبطاقة الصفراء الثانية، مما سهل مهمة الوفاق في العودة بالنقاط الثلاث.

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الفوز منح وفاق سطيف صدارة المجموعة الثانية مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه مباراة الرجاء البيضاوي المغربي وأمازولو الجنوب إفريقي الليلة على أراضي المغرب، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

في البطولة ذاتها ضرب الترجي التونسي ضيفه جوانينج جالاكسي البوتسواني بربعاية نظيفة ليتصدر المجموعة الثالثة بعد تعادل النجم الساحلي وشباب بلوزداد الجزائري.

أيضا تعادل الزمالك مع ضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين لكل فريق، في المجموعة الرابعة التي يتصدرها الوداد المغربي بالفوز على ساجرادا الأنجولي بثلاثية نظيفة.

وفاق سطيف هورويا دوري أبطال إفريقيا
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