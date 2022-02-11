الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد الجولة الـ 18

الجمعة، 11 فبراير 2022 - 20:39

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - القاهرة

واصل التونسي رفيق كابو لاعب وادي دجلة تصدره لترتيب هدافي دوري الدرجة الثانية لمجموعة القاهرة.

ويتصدر التونسي الترتيب برصيد 10 أهداف بعد مرور 18 جولة.

ويأتي خلفه إسماعيل بامبا مهاجم الداخلية برصيد 7 أهداف بعدما سجل هدف فوز فريقه على الإنتاج الحربي.

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ورغم انتقاله إلى الإسماعيلي، لا زال سايكو كوناتيه في المركز الثالث بترتيب الهدافين بفضل 6 أهداف سجلها بقميص السكة الحديد.

تعرف أكثر على مجريات وأحداث الجولة 18 من مجموعة القاهرة. (طالع التفاصيل)

يمكنكم أيضا التعرف على الترتيب من هنـــــــــــــــــــــا.

تعرف على ترتيب الهدافين بعد نهاية الجولة 18:

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