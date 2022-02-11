الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 18

الجمعة، 11 فبراير 2022 - 20:33

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - القاهرة

واصل الداخلية تربعه على صدارة مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية، فيما ارتقى بتروجت للمركز الثاني مستفيدا من خسارة وادي دجلة في الجولة 18 من المسابقة.

واتسع الفارق بين الداخلية وأقرب منافسيه إلى 8 نقاط.

تعرف على نتائج مباريات الجولة 18:

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تعرف على الترتيب بعد نهاية الجولة 18:

الدرجة الثانية مجموعة القاهرة
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