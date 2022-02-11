الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 18

واصل الداخلية تربعه على صدارة مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية، فيما ارتقى بتروجت للمركز الثاني مستفيدا من خسارة وادي دجلة في الجولة 18 من المسابقة.

واتسع الفارق بين الداخلية وأقرب منافسيه إلى 8 نقاط.

تعرف على نتائج مباريات الجولة 18:

🔴 الترسانة يفوز على زد والداخلية يفوز على الانتاج الحربي ضمن نتائج مباريات اليوم في الدرجة الثانية (مجموعة القاهرة) pic.twitter.com/61ZYjdlaLi — FilGoal (@FilGoal) February 11, 2022

تعرف على الترتيب بعد نهاية الجولة 18: