الدرجة الثانية - الداخلية يعزز صدارته لـ مجموعة القاهرة.. وبتروجت يرتقي للوصافة

الجمعة، 11 فبراير 2022 - 17:36

كتب : رضا السنباطي

ميندوجا - الترسانة

واصل الداخلية تربعه على صدارة مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية, فيما ارتقى بتروجت للمركز الثاني مستفيدا من خسارة وادي دجلة في الجولة 18 من المسابقة.

وانتصر الداخلية على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد سجلهما أحمد حسين وإسماعيل بامبا ليرتفع رصيده إلى 41 نقطة في صدارة الجدول.

وفاز بتروجت على المريخ بهدف إسلام كانو ليرتفع رصيده إلى 33 نقطة في وصافة الجدول .

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وخسر وادي دجلة أمام بورفؤاد بهدفين مقابل هدف، سجل كاظم صبري ومحمد متعب لبورفؤاد وسجل ستانلي لوادي دجلة ليرتفع رصيد بورفؤاد إلى 12 نقطة، بينما تراجع دجلة للمركز الثاني برصيد 32 نقطة.

وفاز الترسانة على زد بهدفين مقابل هدف، تقدم محمد الفيل للترسانة وتعادل فتحي مبروك لزد من ركلة جزاء ثم سجل ميندوجا للترسانة من ركلة جزاء ليرتفع رصيده إلى 31 نقطة.

وانتصر السكة الحديد على منتخب السويس بهدف دون رد ليرتفع رصيده إلى 28 نقطة، فيما فاز المصرية للاتصالات على النصر بهدفين دون رد سجلهما عبدالرحمن بودي ومحمد أوشا ليرتفع رصيده إلى 22 نقطة.

وتفوق بورتو السويس على بلبيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرتفع رصيده إلى 31 نقطة، سجل محمود صالح وأحمد حسني ومحمد شاهين لبورتو وسجل أحمد معروف هدفي بلبيس، وتعادل بنها مع القناة سلبيا.

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