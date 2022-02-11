تشكيل دوري الأبطال - مجموعة الزمالك.. مؤيد اللافي يقود هجوم الوداد ضد ساجرادا
الجمعة، 11 فبراير 2022 - 20:30
كتب : FilGoal
أعلن وليد الركراكي تشكيل الوداد المغربي لمواجهة ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي في الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.
ويتواجد الوداد في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا الزمالك وبترو أتليتكو الإنجولي.
وجاء تشكيل الوداد:
حراسة المرمى: أحمد التكناوتي
الدفاع: جلال الداودي - الشيخ إبراهيم كومارا - يحيى عطية الله- أشرف داري.
الوسط: يحيى جبران - أيمن الحسوني - رضا الجعدي
الهجوم: جاي مبينزا - مؤيد اللافي - عبد الله حيمود
ويختتم الزمالك مواجهات الجولة الأولى بالمجموعة بلقاء بترو أتليتكو الإنجولي على ستاد القاهرة غدا السبت في السادسة مساءً.
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