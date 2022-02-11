قائمة الزمالك - انضمام سداسي المنتخب وغياب طارق حامد أمام بترو أتليتكو

اختار باتريس كارتيرون المدير الفني لـ الزمالك 21 لاعبا لقائمة الفريق التي ستواجه بترو أتلتيكو الأنجولي في دوري أبطال إفريقيا.

ويستهل الأبيض مشواره في دور المجموعات على ملعب استاد القاهرة يوم السبت.

وشهدت القائمة تواجد لاعبي منتخب مصر عقب نهاية مشوار المنتخب في أمم إفريقيا 2021: محمد أبو جبل – محمود حمدي الونش – محمود علاء – إمام عاشور – أحمد فتوح– أحمد سيد زيزو.

ويغيب طارق حامد بسبب الإصابة. (طالع التفاصيل)

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد أبوجبل

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة.

خط الوسط: إسلام جابر - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - ماجد هاني - أحمد سيد "زيزو" - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر السعيد.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة لدوري الأبطال والتي تضم برفقته كلا من: بترو أتلتيكو وساجرادا الأنجوليين، والوداد المغربي.