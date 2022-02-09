طارق حامد لـ في الجول: غيابي عن الزمالك لا علاقة له بالتجديد

شدد طارق حامد لاعب وسط الزمالك، أن غيابه عن الأبيض في الفترة الماضية، بسبب الإصابة، رافضا ربط هذا الأمر بمفاوضات تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

طارق حامد النادي : الزمالك الزمالك

وقال طارق حامد في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "أنا غائب بسبب إصابة بكدمة قوية في الركبة ويمكن أن تسألوا طبيب الزمالك ليتحدث عن تفاصيلها".

وأردف "الناس ربطت غيابي بالتجديد وهذا ليس صحيحا. إن كنت لائقا لشاركت في المباريات، وأخضع لعدة برامج تأهيلية بمعرفة الجهاز الطبي والفني في النادي".

وأوضح "لن ألحق بمباراة الزمالك الأولى في دوري الأبطال ضد بيترو أتليتكو الأنجولي، وأمامي حوالي أسبوع للتعافي وأتمنى اللحاق بثاني المباريات في دوري الأبطال (ضد ساجرادا الأنجولي)".

وأتم "أمير مرتضى تحدث في الإعلام عن كل تفاصيل أمور التجديد وأعتقد أن كل شئ مؤجل لما بعد الانتخابات، لكن ما أستطيع تأكيده أنني غائب بسبب الإصابة ولا شئ آخر".

وكان أمير مرتضى المشرف على الكرة في الزمالك قد صرح في وقت سابق لإذاعة ميجا إف إم قائلا: "طارق حامد له راتب كبير من الموسم الماضي، لعب 90% من المباريات، وأعتذر عن تلك الأسرار، طارق له 4 ملايين جنيه من الموسم الماضي ومقدم الموسم الحالي أيضا".

وواصل "لا أقبل أن اتفاوض معه في موقف ضعيف، لابد أن يصدق اللاعب أن النادي يحترم عقده ومن الجنون أن اللاعب له راتب من الموسم وأقول له جدد عقدك".

وخاض طارق حامد تسع مباريات هذا الموسم بينهم سبعة في الدوري المصري واثنين في دوري أبطال إفريقيا.

وتوج حامد صاحب الـ 33 عاما بلقبي دوري مع الزمالك، و4 ألقاب كأس مصر ولقبي سوبر محلي، بجانب لقبي الكونفدرالية والسوبر الإفريقي.