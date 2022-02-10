كلوب يفسر سبب عدم الدفع بـ محمد صلاح أساسيا أمام ليستر سيتي

الخميس، 10 فبراير 2022 - 22:53

كتب : FilGoal

يورجن كلوب محمد صلاح

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول سبب عدم البدء أساسيا بـ محمد صلاح ضد ليستر سيتي في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

وعاد صلاح للمشاركة في تدريبات ليفربول عقب نهاية مشوار منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2021.

وقال كلوب عبر بي تي سبورت الإنجليزية: "مشاركة صلاح أساسيا؟ لم يكن اختياره، كان قراري بالطبع".

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وأكمل "هو بحالة جيدة جدا. هذا مفهوم. إنه هنا للمساهمة وسيأتي بالتأكيد".

وأضاف "لكن بعد العودة من بطولة كبرى، في مرحلة ما علينا التفكير قليلا، علينا أن نكون حذرين".

وأتم "عاد ساديو ماني الليلة الماضية ولا يزال في الفراش!".

وقاد محمد صلاح للوصول لنهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 والخسارة من السنغال.

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