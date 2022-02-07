المريخ لـ في الجول: سنلعب كل مبارياتنا في مصر عدا مواجهة الأهلي

الإثنين، 07 فبراير 2022 - 13:49

كتب : محمد عبد العظيم

الأهلي - المريخ

كشف عادل أبو جريشة نائب رئيس نادي المريخ السوداني، أن الفريق سيخوض مبارياته الثلاث التي من المفترض أن تكون على أرضه في المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا، على ملعب السلام في مصر، عدا مباراة الأهلي.

وشرح أبو جريشة لـ FilGoal.com: "سنواجه صنداونز الجنوب إفريقي في ملعب السلام، وكذلك سنواجه الهلال في نفس الملعب".

وأردف أبو جريشة: "أما مواجهة الأهلي فسنخوضها خارج مصر، وخارج السودان بكل تأكيد، في ملعب محايد".

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ولم يحصل ملعب المريخ على اعتماد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لخوض مباريات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ويدافع الأهلي عن لقبه الذي حصده في النسختين الماضيين.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى رفقة صنداونز الجنوب إفريقي، والمريخ والهلال السودانيين.

المريخ الأهلي في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا
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