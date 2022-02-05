كريم فؤاد: أهدي الفوز على مونتيري لجمهور الأهلي

أهدى كريم فؤاد مدافع الأهلي فوز فريقه على مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية للجمهور الأحمر.

كريم فؤاد النادي : الأهلي الأهلي

وقال كريم فؤاد عبر قناة أبو ظبي: "الأهلي بمن حضر، كلنا رجال ونلعب كفريق واحد".

وأضاف "فريقنا به الكثير من الغيابات ولكن أي لاعب سيشارك قادر على تعويض من يغيب".

وأتم تصريحاته "الجمهور شجعنا حتى آخر دقيقة ونشكرهم على ذلك وأهديهم الفوز والتأهل".

وشارك كريم فؤاد في الشوط الثاني أمام مونتيري بعدما خرج محمد مغربي مدافع الأهلي الشاب بسبب الإصابة.

وفاز الأهلي على مونتيري بهدف دون رد في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية، ليتأهل لنصف نهائي البطولة لمواجهة بالميراس البرازيلي. (طالع التفاصيل)

ويلعب الأهلي ضد بالميراس البرازيلي يوم الثلاثاء 8 فبراير الجاري، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

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