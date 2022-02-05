النسر يصطاد مونتيري.. قذيفة هاني تصعد بـ الأهلي لنصف نهائي كأس عالم للأندية

تأهل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية 2021 في البطولة المقامة في أبو ظبي، بعدما حقق الفوز على فريق مونتيري المكسيكي بهدف دون رد في الدور التمهيدي.

ويلعب الأهلي ضد بالميراس البرازيلي يوم الثلاثاء 8 فبراير الجاري، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وبذلك وصل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه، من أصل 7 مشاركات في البطولة.

وأيضا حقق الفريق الأحمر الفوز الخامس له طوال تاريخ مشاركته في كأس العالم للأندية.

هدف فوز الأهلي جاء بتسديدة صاروخية من الظهير الأيمن محمد هاني.

وصف المباراة

خاض الأهلي المباراة ويغيب عنه الكثير من اللاعبين بسبب الإصابات أو التواجد مع منتخب مصر، وأبرزهم 11 لاعبا وهم محمد الشناوي وأكرم توفيق وأيمن أشرف وبدر بانون وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم وبيرسي تاو ومحمد شريف وحسام حسن وعمار حمدي.

واعتمد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على تشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – محمد مغربي

الوسط: محمد هاني – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – علي معلول

الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أحمد عبد القادر.

هدد الأهلي مرمى مونيري أولا من هجمة مرتدة سريعة وصلت إلى حسين الشحات الذي توغل بين دفاع الفريق المكيسيكي ومرر كرة وضعت أحمد عبد القادر في مواجهة المرمى في الدقيقة 4.

وراوغ عبد القادر دفاع مونتيري وسدد بالقدم اليسرى لكن الحارس أبعدها عن الشباك في فرصة حمراء خطيرة.

وسيطر مونتيري على اللعب ومن ركلة حرة مباشرة سدد ميزا كرة قوية مرت جوار مرمى علي لطفي واصطدمت في الشباك الخارجية.

واستمرت هجمات مونتيري الخطيرة على مرمى الأهلي، وفي الدقيقة 15 توغل ميزا من الناحية اليمنى ولعب عرضية مرت أمام الجميع إلى فونيس موري الذي لعب عرضية أخرى لم ينجح أحد في تسديدها لتخرج لضربة مرمى.

ومجددا هدد فونيس موري مرمى الأهلي وسدد كرة أرضية قوية من أمام منطقة الجزاء مرت جوار القائم.

وفي أخطر فرصة للأهلي في الشوط الأول في الدقيقة 28 انطلق علي معلول في هجمة مرتدة من الناحية اليسرى وأرسل عرضية قابلها القادم من الخلف طاهر بتسديدة مباشرة نحو الشباك لكن الحارس أمسك بها.

هجمات الأهلي استمرت وسدد طاهر كرة قوية اصطدمت في الدفاع وخرجت إلى ركلة ركنية.

ونفذ معلول الركنية نحو المرمى لكن الحارس أبعدها بصعوبة في هجمة خطيرة أخرى للأهلي.

الفرصة الحمراء الأخطر

وأهدر حسين الشحات أخطر فرصة للأهلي في الشوط الأول بعدما انفرد بالمرمى وحاول مراوغة الحارس ووضع الكرة من فوقه لكن الدفاع أبعدها قبل أن تذهب إلى الشباك في الدقيقة 38.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني بنشاط هجومي ومرر حسين الشحات كرة إلى معلول الذي سدد في جسد مدافع مونتيري ثم سدد مرة أخرى كرة مرت بعيدا عن المرمى.

قذيفة تمزق الشباك

واستمر ضغط الأهلي وانطلق معلول من الناحية اليسرى بعد تمريرة من عبد القادر في الدقيقة 51، ليرسل الظهير التونسي عرضية خطيرة أبعدها الحارس لتذهب أمام منطقة الجزاء.

ويقابلها محمد هاني بتسديدة صاروخية مرت من الجميع وذهبت إلى الشباك، مسجلا هدف الأهلي الأول في المباراة بطريقة رائعة.

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واندفع مونتيري للهجوم وبضربة رأسية خطيرة كاد أن يسجل فونيس موري هدف التعادل، لكن علي لطفي تألق وأبعد الكرة ببراعة إلى ركلة ركنية.

وغادر محمد مغربي مدافع الأهلي المباراة في الدقيقة 62 بعدما تعرض للإصابة وشارك بدلا منه كريم فؤاد.

وكاد أفشة أن يسجل الهدف الثاني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن الحارس أمسك بالكرة.

وشكلت هجمات الأهلي المرتدة خطورة على مرمى مونتيري، وانطلق معلول من الناحية اليسرى ومرر كرة إلى الشحات الذي مهدها إلى عبد القادر ليسدد الأخير بقوة وتصطدم الكرة بالدفاع وتذهب بعيدا.

وغادر عبد القادر الملعب وشارك بدلا منه لويس ميكيسوني في الدقيقة 73، في ثاني تبديلات الأهلي.

ثم شارك وليد سليمان بدلا من حسين الشحات في الدقيقة 78 في التبديل الثالث للفريق الأحمر.

ومن هجمة مرتدة سريعة انطلق طاهر من الناحية اليمنى وأرسل عرضية أرضية قابلها وليد سليمان بتسديدة مباشرة مرت جوار القائم في فرصة خطيرة أخرى للأحمر.

وحصل مونتيري على ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة الجزاء في الوقت بدل الضائع، ليشهر الحكم بطاقة صفراء للاعب الأهلي أليو ديانج.

وتقدم جويل كامبل لتسديد المخالفة قبل أن ينفذها بعيدا عن مرمى علي لطفي.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن يحدث أي تغيير في النتيجة، ويفوز الأهلي ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية