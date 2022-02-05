ربيعة: خسرت مرتين من مونتيري.. لذلك أردت الفوز

السبت، 05 فبراير 2022 - 22:20

كتب : FilGoal

الأهلي - مونتيري - كأس العالم للأندية

شدد رامي ربيعة مدافع الأهلي على أنه كان يريد تحقيق الفوز على مونتيري بعدما خسر سابقا مرتين أمام الفريق المكسيكي.

رامي ربيعة

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال ربيعة عبر قناة أبو ظبي: "الأهلي بمن حضر هو شعار تربينا عليه والجميع اعتاد عليه داخل جدران القلعة الحمراء ولا نهتم من يشارك ولكن الأهم أن يقاتل الجميع في الملعب".

وأضاف "نتمنى الفوز لمنتخب مصر أمام السنغال والتتويج بكأس أمم إفريقيا وأن يسعدونا مثلما أسعدناهم".

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وواصل "شاركت 4 مرات في كأس العالم للأندية ولعبت ضد مونتيري مرتين وخسرتهما، وكنت متحفز لتحقيق الفوز ونقلت ذلك لباقي اللاعبين".

وأتم تصريحاته "مباراة بالميراس ستكون قوية للغاية، فزنا عليهم العام الماضي والآن فريقهم أصبح أقوى وهم يعرفون جيدا أن الأهلي كبير، ولكننا سنستعد جيدا للمواجهة من أجل تحقيق الفوز".

وحصد ربيعة لقب أفضل لاعب في مباراة الأهلي ومونتيري.

وفاز الأهلي على مونتيري بهدف دون رد في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية، ليتأهل لنصف نهائي البطولة لمواجهة بالميراس البرازيلي. (طالع التفاصيل)

ويلعب الأهلي ضد بالميراس البرازيلي يوم الثلاثاء 8 فبراير الجاري، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

الأهلي رامي ربيعة كأس العالم للأندية مونتيري
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