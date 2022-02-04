خبر في الجول – اجتماع حاسم في كاف لمناقشة دوري سوبر ليج الإفريقي

يعقد مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة باتريس موتسيبي، اجتماع حاسم مع بعض من أعضاء المكتب التنفيذي لـ كاف، وبحضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، وأيضا فاطمة سامورا سكرتير عام فيفا.

وسيتم مناقشة فكرة بطولة دوري سوبرليج الإفريقي على ممثلي الاتحادات المحلية والأندية الحاضرة الاجتماع.

الاجتماع سيشهد كذلك عرض كل تفاصيل دوري سوبرليج من حيث نظام البطولة والعوائد المادية والمعايير التي يضعها كاف للمشاركة فيه.

الأهلي والزمالك كانا قد تلقيان دعوة لحضور نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، ممثلان في رئيسيهما محمود الخطيب، ومرتضى منصور، لكنهما اعتذار عن الحضور لأسباب مختلفة.

باتريس موتسيبي كان قد صرح اليوم الجمعة، بأن دوري سوبر ليج ربما يبدأ خلال عدة أشهر. (طالع التصريحات كاملة)

ويستعد كاف حاليا لختام كأس أمم إفريقيا 2021 يوم الأحد المقبل، إذ سيجمع النهائي بين مصر والسنغال.