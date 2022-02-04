رئيس كاف: لن نكرر الأخطاء في كأس إفريقيا 2023.. وقد نبدأ دوري السوبر خلال أشهر

الجمعة، 04 فبراير 2022 - 16:41

كتب : FilGoal

الكاميرون

شدد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أنه يسعى لتلافي أخطاء، وقعت في تنظيم الكاميرون لكأس إفريقيا الحالية، حين تجري البطولة العام المقبل في كوت ديفوار.

وقال موتسيبي في مؤتمر صحفي:"الاهتمام بالبنية التحتية ومنها الفنادق وملاعب التدريب على رأس أولوياتنا. كرة القدم أداة تنموية. سنذهب إلى كوت ديفوار العام المقبل ولن نكرر نفس الأخطاء".

وأضاف "لن نتهاون فيما يتعلق بشروط التنظيم خصوصا علاقة الأمن بالملاعب".

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وواصل "سنلتقي في دوالا غدا السبت برؤساء الاتحادات المحلية ورؤساء الأندية الإفريقية الكبرى لنتناقش حول دوري السوبر الإفريقي. نريد رفع مستوى كرة القدم في إفريقيا إلى مرتبة عالمية".

وأتم "دوري السوبر قد ينطلق سبتمبر المقبل".

ولم تكن ملاعب كأس إفريقيا 2021 في أفضل حال وهو ما سبب شكوى عدة فرق.

ووقعت كارثة خارج ملعب أولمبي نتج عنها مصرع 8 أشخاص وإصابة آخرين بسبب التدافع قبل مباراة الكاميرون وجزر القمر في ثمن نهائي البطولة يوم 24 يناير الماضي.

هذا بخلاف شكوى منتخبات من سوء مقرات الإقامة.

وكان مقررا استضافة الكاميرون للنسخة الماضية من البطولة القارية، لكن تأخر استعدادها حول وجهة البطولة إلى مصر في 2019.

وتستضيف كوت ديفوار نسخة 2023 وغينيا نسخة 2025.

كأس إفريقيا موتسيبي
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