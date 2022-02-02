كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع مونتيري.. القنوات الناقلة

الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 12:06

كتب : FilGoal

فرحة لاعبو الأهلي بعد الفوز على بالميراس بركلات الترجيح في كأس العالم للأندية

يستعد الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات.

البطولة تلعب بمشاركة أندية الأهلي المصري والهلال السعودي والجزيرة الإماراتي ومونتيري المكسيكي وتشيلسي الإنجليزي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي وبالميراس البرازيلي.

وتقام البطولة خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير.

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ويشارك الأهلي في البطولة بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز به للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفز.

ويبدأ الأهلي مبارياته في البطولة بمواجهة مونتيري المكسيكي.

وتلعب المباراة يوم السبت 5 فبراير.

وتقام المباراة في تمام الساعة 6:30 مساء على ملعب آل نهيان.

وتنقل المباريات عبر تطبيق "Ad Sports" بشكل مجاني.

شركة الرياضية السعودية ستنقل مباريات البطولة بصورة حصرية عبر قنوات SSC، بشكل حصري داخل المملكة العربية السعودية.

وأعلنت قنوات أبو ظبي الرياضية إذاعة مباريات البطولة حصريا في الإمارات ومصر والكويت عن طريق تطبيق "STARZPLAY".

طالع جدول مباريات الأهلي وطريق البطولة بالكامل من هنا

طالع جدول مباريات كأس العالم للأندية بالكامل من هنا

الأهلي مونتيري المكسيكي موعد مباراة الأهلي كأس العالم للأندية
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