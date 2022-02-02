كأس العالم للأندية - جدول مواعيد مباريات الأهلي.. طريق البطولة والقنوات الناقلة

الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 12:01

كتب : FilGoal

جلسة تصوير لاعبي الأهلي قبل السفر إلى أبو ظبي لخوض كأس العالم للأندية

يستعد الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات.

البطولة تلعب بمشاركة أندية الأهلي المصري والهلال السعودي والجزيرة الإماراتي ومونتيري المكسيكي وتشيلسي الإنجليزي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي وبالميراس البرازيلي.

وتقام البطولة خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير.

أخبار متعلقة
أوباميانج: الرحيل دون وداع جماهير أرسنال يؤلمني كأس العالم للأندية - جدول مواعيد المباريات وطريق البطولة.. القنوات الناقلة مصدر بالإسماعيلي لـ في الجول: هدوء العلاقة بين الإدارة وبراون.. والرغبة في استمراره آس: خطة ريال مدريد للتدعيمات المجانية

نستعرض معا جدول مباريات الأهلي ومشواره المحتمل في البطولة.

5 فبراير

ستكون المواجهة الأولى في البطولة أمام مونتيري المكسيكي في تمام الساعة 6:30 مساء على ملعب آل نهيان.

حال الفوز في المباراة الأولى

سيلعب الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي يوم 9 فبراير في تمام الساعة 6:30 مساء على ملعب آل نهيان.

إذا فاز الأهلي على بالميراس سيلعب المباراة النهائية يوم 12 فبراير في تمام الساعة 6:30 مساء على ملعب محمد بن زايد.

وإذا خسر الأهلي أمام بالميراس فسيلعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 12 فبراير في تمام الساعة 3:30 عصرا على ملعب آل نهيان.

حال خسارة المباراة الأولى

إذا خسر الأهلي أمام مونتيري المكسيكي سيلعب مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس 9 فبراير في تمام الساعة 3:00 عصرا على ملعب آل نهيان.

القنوات الناقلة

تنقل المباريات عبر تطبيق "Ad Sports" بشكل مجاني.

شركة الرياضية السعودية ستنقل مباريات البطولة بصورة حصرية عبر قنوات SSC، بشكل حصري داخل المملكة العربية السعودية.

وأعلنت قنوات أبو ظبي الرياضية إذاعة مباريات البطولة حصريا في الإمارات ومصر والكويت عن طريق تطبيق "STARZPLAY".

الأهلي مونتيري المكسيكي كأس العالم للأندية موعد مباريات الأهلي
نرشح لكم
كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع مونتيري.. القنوات الناقلة كأس العالم للأندية - جدول مواعيد المباريات وطريق البطولة.. القنوات الناقلة مونتيري: جاهزون لمواجهة الأهلي رغم الغيابات.. وأجيري لديه خبرة في كأس العالم للأندية أمم إفريقيا - رسالة من أكرم توفيق إلى لاعبي منتخب مصر
أخر الأخبار
آس: تشيسي سيتحرك من أجل ميليتاو 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لاعب السنغال السابق لـ في الجول: بدايتنا كانت خجولة.. ومواجهة مصر والكاميرون صعبة 12 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كأس العالم للأندية لـ كرة السلة - جدول مواعيد مباريات الزمالك.. طريق البطولة والقنوات الناقلة 16 دقيقة | رياضات أخرى
كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع مونتيري.. القنوات الناقلة 34 دقيقة | مصر
كأس العالم للأندية - جدول مواعيد مباريات الأهلي.. طريق البطولة والقنوات الناقلة 39 دقيقة | كأس العالم للأندية
أوباميانج: الرحيل دون وداع جماهير أرسنال يؤلمني 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر بالإسماعيلي لـ في الجول: هدوء العلاقة بين الإدارة وبراون.. والرغبة في استمراره 48 دقيقة | الدوري المصري
كأس العالم للأندية - جدول مواعيد المباريات وطريق البطولة.. القنوات الناقلة 50 دقيقة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 3 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 4 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي