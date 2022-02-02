كأس العالم للأندية - جدول مواعيد مباريات الأهلي.. طريق البطولة والقنوات الناقلة

يستعد الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات.

البطولة تلعب بمشاركة أندية الأهلي المصري والهلال السعودي والجزيرة الإماراتي ومونتيري المكسيكي وتشيلسي الإنجليزي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي وبالميراس البرازيلي.

وتقام البطولة خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير.

نستعرض معا جدول مباريات الأهلي ومشواره المحتمل في البطولة.

5 فبراير

ستكون المواجهة الأولى في البطولة أمام مونتيري المكسيكي في تمام الساعة 6:30 مساء على ملعب آل نهيان.

حال الفوز في المباراة الأولى

سيلعب الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي يوم 9 فبراير في تمام الساعة 6:30 مساء على ملعب آل نهيان.

إذا فاز الأهلي على بالميراس سيلعب المباراة النهائية يوم 12 فبراير في تمام الساعة 6:30 مساء على ملعب محمد بن زايد.

وإذا خسر الأهلي أمام بالميراس فسيلعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 12 فبراير في تمام الساعة 3:30 عصرا على ملعب آل نهيان.

حال خسارة المباراة الأولى

إذا خسر الأهلي أمام مونتيري المكسيكي سيلعب مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس 9 فبراير في تمام الساعة 3:00 عصرا على ملعب آل نهيان.

القنوات الناقلة

تنقل المباريات عبر تطبيق "Ad Sports" بشكل مجاني.

شركة الرياضية السعودية ستنقل مباريات البطولة بصورة حصرية عبر قنوات SSC، بشكل حصري داخل المملكة العربية السعودية.

وأعلنت قنوات أبو ظبي الرياضية إذاعة مباريات البطولة حصريا في الإمارات ومصر والكويت عن طريق تطبيق "STARZPLAY".