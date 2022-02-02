كأس العالم للأندية - جدول مواعيد المباريات وطريق البطولة.. القنوات الناقلة

الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 11:49

كتب : FilGoal

كأس العالم للأندية

تقام بطولة كأس العالم للأندية في الإمارات خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير.

البطولة تلعب بمشاركة أندية الأهلي المصري والهلال السعودي والجزيرة الإماراتي ومونتيري المكسيكي وتشيلسي الإنجليزي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي وبالميراس البرازيلي.

جدول المباريات

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FIFA sets Club World Cup dates at Feb. 3-12 in the UAE - World - Sports - Ahram Online

3 فبراير

الجزيرة الإماراتي أمام بيراي من تاهيتي - 6:30 مساء - ملعب محمد بن زايد

5 فبراير

الأهلي أمام مونتيري المكسيكي - 6:30 مساء - ملعب آل نهيان

6 فبراير

الهلال السعودي أمام الفائز من الجزيري الإماراتي وبيراي - 6:30 - ملعب محمد بن زايد

8 فبراير

نصف النهائي الأول

الفائز من الأهلي ومونتيري أمام بالميراس البرازيلي - 6:30 مساء - ملعب آل نهيان

9 فبراير

نصف النهائي الثاني

تشيلسي أمام الفائز من "الهلال السعودي أمام الفائز من الجزيري الإماراتي وبيراي" - 6:30 - ملعب محمد بن زايد

تحديد المركزين الخامس والسادس

الخاسر من الاهلي ومونتيري يواجه الخاسر من "الهلال السعودي أمام الفائز من الجزيري الإماراتي وبيراي" - 3:30 عصرا - ملعب آل نهيان

12 فبراير

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع - 3:30 عصرا - ملعب آل نهيان

المباراة النهائية - 6:30 - ملعب محمد بن زايد

القنوات الناقلة

Liverpool to compete in new 24-team FIFA Club World Cup in 2021 - The Empire of The Kop

تنقل المباريات عبر تطبيق "Ad Sports" بشكل مجاني.

شركة الرياضية السعودية ستنقل مباريات البطولة بصورة حصرية عبر قنوات SSC، بشكل حصري داخل المملكة العربية السعودية.

وأعلنت قنوات أبو ظبي الرياضية إذاعة مباريات البطولة حصريا في الإمارات ومصر والكويت عن طريق تطبيق "STARZPLAY".

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