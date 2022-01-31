الصفقة الرابعة.. بيراميدز يضم فاجري لاكاي مهاجم كيب تاون

أعلن نادي بيراميدز التعاقد مع فاجري لاكاي مهاجم كيب تاون سيتي الجنوب إفريقي.

فاجري لاكاي النادي : كيب تاون سيتي بيراميدز

وأتم بيراميدز صفقاته الشتوية بضم المهاجم الجنوب إفريقي لصفوفه استعدادا لاستئناف الدوري المصري، وأيضا لبطولة الكونفدرالية الإفريقي.

ويعد لاكاي هو رابع صفقات بيراميدز الشتوية بعد كل من محمد صادق من الإسماعيلي وأحمد فوزي من سبورتنج وإبراهيم بلاتي توريه لاعب وسط منتخب بوركينا فاسو.

لاكاي يبلغ من العمر 24 عاما وهو من مواليد عام 1997 ويلعب في مركز قلب الهجوم والجناح.

وخلال الموسم الجاري لعب لاكاي مع فريقه 14 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وكان FilGoal.com انفرد بخبر مفاوضات بيراميدز مع كيب تاون من أجل ضم لاكاي. (طالع التفاصيل)

وأيضا كشف FilGoal.com عن كواليس الصفقة بتصريحات من رئيس النادي الجنوب إفريقي ووكيل اللاعب. (طالع التفاصيل)