خبر في الجول - أنظار بيراميدز تتحول نحو مهاجم كيب تاون.. ومفاوضات مكثفة لإتمام الصفقة

السبت، 29 يناير 2022 - 21:11

كتب : محمد عبد العظيم

فاجري لاكاي مهاجم كيب تاون الجنوب إفريقي

حول نادي بيراميدز أنظاره إلى الدوري الجنوب إفريقي بحثا عن مهاجم جديد لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن بيراميدز يريد التعاقد مع فاجري لاكاي مهاجم نادي كيب تاون سيتي الجنوب إفريقي.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب لـFilGaol.com: "في الساعات الماضية بدأت المفاوضات بين بيراميدز ونادي كيب تاون للتعاقد مع لاكاي".

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وأضاف "رئيس النادي الجنوب إفريقي يتمسك باللاعب ويرفض رحيله، لكن العرض المالي المقدم من بيراميدز لا يمكن رفضه، واللاعب يضغط لإتمام الصفقة".

وواصل "ممثلي اللاعب عقدوا جلسة من رئيس النادي الجنوب إفريقي لإقناعه بالموافقة على إتمام الصفقة".

وأكمل "كما أن ممثلي اللاعب متفائلون بقدرتهم على إتمام الصفقة وانتقال لاكاي إلى بيراميدز قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية يوم الإثنين المقبل".

وأتم تصريحاته "بيراميدز أيضا لديه إصرار على التعاقد مع لاكاي والجميع ينتظر موافقة نادي كيب تاون سيتي لإتمام الصفقة".

لاكاي يبلغ من العمر 24 عاما وهو من مواليد عام 1997 ويلعب في مركز قلب الهجوم والجناح.

وخلال الموسم الجاري لعب لاكاي مع فريقه 14 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

ويسعى بيراميدز بقوة لضم مهاجم قبل غلق باب الانتقالات الشتوية، وربطت التقارير الصحفية النادي بعدد من المهاجمين مثل وليد أزارو لاعب الاتفاق السعودي وبن مالانجو مهاجم الشارقة الإماراتي وفابيو أبرو مهاجم الباطن السعودي.

بيراميدز فاجري لاكاي كيب تاون
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