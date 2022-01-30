مالك كيب تاون لـ في الجول: لاكاي انتقل إلى بيراميدز.. وناديه هو من سيعلن الصفقة

الأحد، 30 يناير 2022 - 00:05

كتب : حامد وجدي

فاجري لاكاي مهاجم كيب تاون الجنوب إفريقي

كشف يوهان كوميتيس مالك نادي كيب تاون الجنوب إفريقي عن إتمام الاتفاق مع نادي بيراميدز على انتقال فاجري لاكاي مهاجم الفريق إلى النادي المصري.

وقال كويتيس لـFilGoal.com: "الصفقة تمت ولاكاي أصبح الآن لاعبا في بيراميدز".

وأكمل "بيراميدز لهم الحرية في موعد الكشف بشكل رسمي عن الصفقة وعن تفاصيل تعاقد اللاعب".

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في السياق ذاته تواصل FilGoal.com مع أشلي رسول وكيل أعمال اللاعب الذي قال: "تم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بانتقال فاجري لاكاي إلى نادي بيراميدز".

وأشار "الصفقة كانت معقدة بسبب تمسك النادي الجنوب إفريقي باللاعب، لكنها تمت في النهاية وأصبح لاعبا ضمن صفوف الفريق المصري".

وأتم تصريحاته "لاكاي سيصل إلى مصر يوم الإثنين المقبل رفقة المحامي الخاص به لتوقيع العقود مع بيراميدز".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن اقتراب بيراميدز من ضم لاكاي من صفوف كيب تاون. (طالع التفاصيل)

وبذلك سيكون لاكاي رابع صفقات بيراميدز في الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما نجح النادي في التعاقد قبل قليل مع إبراهيم توريه نجم خط وسط بوركينا فاسو. (طالع التفاصيل)

بالإضافة إلى الثنائي محمد صادق من الإسماعيلي وأحمد فوزي من سبورتنج السكندري.

لاكاي يبلغ من العمر 24 عاما وهو من مواليد عام 1997 ويلعب في مركز قلب الهجوم والجناح.

وخلال الموسم الجاري لعب لاكاي مع فريقه 14 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

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