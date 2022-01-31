السمسمية تعود للعزف.. الإسماعيلي يضرب الجونة برباعية ويتأهل في كأس الرابطة

تأهل الإسماعيلي لنصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، بعدما احتل صدارة المجموعة الثانية من البطولة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وفاز الإسماعيلي على الجونة برباعية مقابل هدف، ليصل إلى النقطة 9 في صدارة المجموعة الثانية ويضمن التأهل.

ويكون الترتيب النهائي للمجموعة الإسماعيلي في الصدارة بـ9 نقاط، ثم المقاولون العرب بـ8 نقاط وسموحة 7 نقاط والجونة 5 نقاط والبنك الأهلي 4 نقاط، والأهلي أخيرا بـ4 نقاط.

وصف المباراة

تقدم الإسماعيلي في الدقيقة الأولى بتسديدة صاروخية من محمد الدسوقي بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الجونة بشكل رائع.

وأضاف الوافد الجديد كارميلو ألجاراناز الهدف الثاني في الدقيقة 4 بمتابعة لكرة عرضية من داخل منطقة الجزاء.

واستمرت صحوة الإسماعيلي وسجل دييجو فيرناندو الهدف الثالث في الدقيقة 11 من انفراد بالمرمى ليضع الكرة في الشباك بسهولة.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل عبد الرحمن مجدي هدف الدراويش الرابع بمتابعة لتسديدة دييجو فيرناندو من داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني تلقى دييجو فيرناندو مهاجم الإسماعيلي بطاقة حمراء وخرج من المباراة مطرودا بعد مشادة مع خالد قمر مهاجم الجونة.

كذلك تعرض إسلام عبد النعيم لاعب الجونة للطرد في الدقيقة 74. بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وقبل النهاية سجل خالد قمر هدف الجونة الوحيد بضربة رأسية رائعة في الدقيقة 89.

لتنتهي المباراة بفوز الدراويش وتأهله لنصف نهائي كأس الرابطة رفقة كل من فيوتشر، وفي انتظار الحسم من المجموعة الثالثة.

وفي المجموعة ذاتها فاز المقاولون العرب على سموحة بثنائية مقابل هدف. (طالع التفاصيل)