خطوة للمربع الذهبي.. مابولولو يخطف فوزا مثيرا لـ الاتحاد أمام فيوتشر

خطف أوجستينو مابولولو فوزا قاتلا لفريق الاتحاد السكندري أمام فيوتشر في ختام مباريات المجموعة الثانية لكأس الرابطة.

ورفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني في انتظار نتائج المجموعة الثالثة غدا الثلاثاء لتحديد المتأهل كأفضل مركز ثاني.

وتقدم طارق طه لفريق فيوتشر في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء، بينما نجح مابولولو في تسجيل هدفين الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 87 والأخر في الوقت القاتل بالدقيقة 93.

وكان فيوتشر قد ضمن تأهله كمتصدر للمجموعة الأولى برصيد 12 نقطة.

وشهد اللقاء ثلاث حالات طرد جميعهم من نصيب فيوتشر، ولكن لاعب واحد وهو محمد رضا في الدقيقة 68 ومحمد عبد الكريم مساعد علي ماهر بالإضافة لأحد أعضاء الجهاز الفني لفريق فيوتشر.

وتأهل حتى الآن بشكلل رسمي كل من فيوتشر والإسماعيلي إلى المربع الذهبي ويتبقى متصدر المجموعة الثالثة بين غزل المحلة وإنبي وصاحب أفضل مركز ثاني.

ونجح فيوتشر في التقدم مبكرا في الدقيقة التاسعة عن طريق طارق طه من ركلة جزاء بعد عرقلة أيمن الصفاقسي واللجوء لتقنية الفيديو للتأكد من العرقلة.

وفي الدقيقة 68 تدخل محمد رضا لاعب وسط فيوتشر تدخلا قويا على مابولولو وبعد اللجوء لتقنية الفيديو تعرض اللاعب للطرد.

واستمر هجوم الاتحاد السكندري في الدقائق الأخيرة بحثا عن تعديل النتيجة، ونجح مابولولو في تسجيل الأول من ركلة جزاء تحصل عليها عبد الغني محمد بعد عرقلة.

وخطف مابولولو الهدف القاتل في الدقيقة 93 برأسية رائعة داخل الشباك ليخطف نقاط المباراة.

حالات تأهل الاتحاد السكندري:

الفريق السكندري في صدارة ترتيب أفضل أصحاب مركز ثاني من المجموعات الثلاثة حتى الآن برصيد 11 نقطة.

وتم التأكد من عدم تأهل صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية بعدما توقف رصيد المقاولون العرب عند 8 نقاط.

أما المجموعة الثالثة فلكل من غزل المحلة وإنبي 8 نقاط قبل الجولة الختامية غدا الثلاثاء.

في حال تعثر أي من غزل المحلة أو إنبي بالتعادل أو الخسارة فيتأهل الاتحاد مباشرة رفقة فيوتشر والإسماعيلي وأحد فريقي المحلة وإنبي.

أما في حالة فوز المحلة وإنبي غدا وارتفاع رصيد كل منهما إلى 11 نقطة، يتأهل الاتحاد في حالة واحدة فقط وهي فوز إنبي بفارق هدف وحيد.