يوفنتوس يضم صفقتين جديدتين

نجح نادي يوفنتوس في إبرام صفقتين متتاليتين اليوم الإثنين بضم دينيس زكريا من بروسيا مونشنجلادباخ وفيديريكو جاتي من فروسينوني.

وأشار فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا أن زكريا سينضم مقابل 5 مليون يورو بالإضافة لثلاثة ملايين أخرى كإضافات.

وأكد رومانو أن العقود تم توقيعها بالفعل، وذكر النادي الألماني أن اللاعب صاحب الـ25 عاما اجتاز الفحص الطبي بنجاح واكتملت الصفقة.

وشارك زكريا مع جلادباخ الموسم الجاري في 18 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع هدفا.

ومنذ انضمامه للفريق قادما من سويسرا من يانج بويز في 2017 خاض مع جلادباخ 146 مباراة سجل خلالهم 11 هدفا وصنع ثمانية آخرين.

في الوقت ذاته ضم يوفنتوس فيديريكو جاتي مدافع فروسينوني أحد أندية الدرجة الثانية بعقد يمتد حتى صيف عام 2026.

لكن سيبقى جاتي في صفوف فريقه معارا حتى نهاية الموسم الجاري.

وخاض جاتي 21 مباراة خلال الموسم الجاري مع فريقه منهم 19 بشكل أساسي.