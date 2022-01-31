أبو جبل: سأشارك أمام الكاميرون إن شاء الله.. نحن والمغرب إخوة

أبدى محمد أبو جبل حارس منتخب مصر تفاؤله بخصوص عودته للمشاركة مع الفراعنة خلال بطولة أمم إفريقيا.

وخرج أبو جبل مصابا من مباراة المغرب في ربع النهائي، التي تألق فيها وقام بتصد رائع أمام رومان غانم سايس تسبب في إصابته.

وقال أبو جبل في تصريحات لموقع "البطولة" المغربي: "أشكو فقط من شد عضلي وسأشارك بإذن الله في المربع الذهبي يوم الخميس القادم أمام الكاميرون".

وحول المشادة مع لاعبي المغرب أوضح "لم تكن هناك مناوشات حادة بين الفريقين وكل ما حدث كان في إطار اللعبة ونحن كمصريين نحب المغاربة".

وشدد أبو جبل "العلاقة بين الشعبين قوية، نحن إخوة في نهاية المطاف".

وحسبما علم FilGoal.com فإن مباراة الأمس الأحد شهدت مناوشات بسيطة نتيجة للشحن الزائد للمباراة وتم الفصل بين المنتخبين على الفور. (طالع التفاصيل من هنا)

واختتم حارس الزمالك ومنتخب مصر تصريحاته "المباراة كانت صعبة وحضرنا لها بشكل عميق واحترمنا المنتخب المغربي لأنه مميز ويضم أفضل العناصر في صفوفه لكن روحنا الانتصارية والجماعية هي سبب عودتنا في النتيجة".

وخرج أبو جبل من مباراة المغرب، وشارك بدلا منه محمد صبحي الحارس الثالث للمنتخب.

وكان محمد الشناوي الحارس الأول للمنتخب قد أصيب ضد كوت ديفوار في ثمن النهائي.

منتخب مصر فاز على المغرب بهدفين مقابل هدف، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكاميرون يوم الخميس المقبل، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.