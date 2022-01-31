خبر في الجول – لجنة الانضباط تحقق في مناوشات مصر والمغرب.. وموعد القرار

بدأت لجنة الانضباط في التحقيق في المناوشات التي وقعت بعد مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، في النفق المؤدي للملعب.

وعلم FilGoal.com أن لجنة الانضباط بدأت التحقيق بالفعل، مع وصول تقارير مراقب المباراة ومنسقها العام، والمنسق الأمني.

ومن المتوقع أن يصدر قرار اللجنة غدا الثلاثاء بعد الاطلاع على كل البيانات.

وقال مصدر بجهاز منتخب مصر أن ما حدث بعد مباراة المغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، لا يعد إلا "مناوشات بسيطة" نتيجة الشحن الزائد.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "ما حدث في ممر خلع الملابس مناوشات بسيطة للغاية نتيجة الشحن الزائد للمباراة. تم الفصل بيننا وبين منتخب المغرب على الفور".

وأوضح "تمت المصالحة بيننا في النهاية وانصرف الطرفان من الملعب".

وأكد "الأمر بسيط ونرفض الحديث عن وجود أزمة أو ما يستحق الشكوى أو التحقيق، وعلاقتنا بأشقائنا في المغرب فوق نطاق المزايدة أو الاستغلال".

منتخب مصر فاز على المغرب بهدفين مقابل هدف، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكاميرون يوم الخميس المقبل، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.