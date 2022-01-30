الحضري: الجميع جاهز لحماية عرين مصر.. لن يشارك أي حارس غير جاهز بنسبة 100%

الأحد، 30 يناير 2022 - 23:34

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر - عصام الحضري - محمد شوقي

شدد عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر على جاهزية جميع الحراس لحماية العرين مشيرا إلى أنه لن يشارك أي حارس إلا وهو جاهز بنسبة 100%.

وفاز المنتخب المصري على المغربي بهدفين مقابل هدف واحد في ربع نهائي أمم إفريقيا.

وتعرض محمد الشناوي للإصابة أمام كوت ديفوار في ثمن النهائي قبل أن يغادر محمد أبو جبل مباراة المغرب مصابا تاركا مكانه لـ محمد صبحي.

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وقال عصام الحضري في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "نبذل كل ما لدينا لإسعاد الشعب المصري، هدفنا الفوز بلقب البطولة".

وأضاف "كل الحراس بالنسبة لي رقم 1، أنا صديقهم وأتحدث معهم دائما".

وتابع "البعض هاجمنا عند ضم 4 حراس مرمى والآن تأكدوا أن وجهة النظر صحيحة بتواجد أكثر من حارس تحسبا لأي ظرف وهو ما عانينا منه في الماضي".

وواصل "لن يشارك أي حارس إلا وهو جاهز بنسبة 100% مع منتخب مصر، الجميع جاهز لحراسة عرين المنتخب وإسعاد الجماهير".

منتخب مصر سيتواجد في الدور نصف النهائي من أمم إفريقيا للمرة الـ16 في تاريخه.

وفي آخر 4 مواجهات بين المنتخبين، نجح المنتخب المصري في الوصول للمباراة النهائية بغض النظر عن نتيجة المباراة

ولم يخسر المنتخب المصري أمام المغرب في آخر 3 مباريات حيث يعود الفوز الأخير للمغرب إلى يونيو 2001 في تصفيات كأس العالم 2002.

ويلعب المنتخب المصري مع الكاميرون في الدور نصف النهائي.

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