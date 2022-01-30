أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر مع الكاميرون في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة

تأهل المنتخب المصري إلى الدور نصف النهائي من أمم إفريقيا في نسختها الـ33 المقامة في الكاميرون.

وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

ويلعب المنتخب المصري مع الكاميرون في الدور نصف النهائي في تكرار لسيناريو نهائي 2017.

وتخطى المنتخب المصري نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف واحد.

على الجانب الآخر، فاز منتخب الكاميرون على جامبيا بهدفين دون رد.

وتقام مباراة مصر مع الكاميرون الخميس المقبل 3 فبراير.

وتلعب المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتنقل المباراة عبر بي إن سبورتس ماكس 1.

ويلعب منتخب بوركينا فاسو مع الفائز من السنغال وغينيا الإستوائية في نصف النهائي الثاني.