أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر مع الكاميرون في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة

الأحد، 30 يناير 2022 - 19:45

كتب : FilGoal

احتفال محمد صلاح بهدف مصر في شباك المغرب - أمم إفريقيا

تأهل المنتخب المصري إلى الدور نصف النهائي من أمم إفريقيا في نسختها الـ33 المقامة في الكاميرون.

وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

ويلعب المنتخب المصري مع الكاميرون في الدور نصف النهائي في تكرار لسيناريو نهائي 2017.

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وتخطى المنتخب المصري نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف واحد.

على الجانب الآخر، فاز منتخب الكاميرون على جامبيا بهدفين دون رد.

وتقام مباراة مصر مع الكاميرون الخميس المقبل 3 فبراير.

وتلعب المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتنقل المباراة عبر بي إن سبورتس ماكس 1.

ويلعب منتخب بوركينا فاسو مع الفائز من السنغال وغينيا الإستوائية في نصف النهائي الثاني.

مصر المغرب الكاميرون أمم إفريقيا
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