كلوب: نجحنا في ضم لاعب مقاتل ومهاري ويفكر دائما في تسجيل الأهداف

الأحد، 30 يناير 2022 - 16:51

كتب : FilGoal

لويس دياز - كولومبيا - بيرو - كوبا أمريكا 2021

أسهب يورجن كلوب مدرب ليفربول في الإشادة بقدرات اللاعب الكولومبي لويس دياز الذي انضم للريدز من فريق بورتو البرتغالي.

وأعلن ليفربول يوم الأحد ضم الجناح الكولومبي بعقد طويل الأمد.

وقال كلوب لموقع ناديه: "أنا سعيد للغاية بضم لويس لليفربول. لطالما رأيت أن أي صفقات جديدة في يناير يجب أن تكون مع لاعبين كنت ترغب في ضمهم في الصيف، وهذا هو الحال بالنسبة لدياز. إنه لاعب رائع، ونحن نتابعه ونهتم به منذ فترة طويلة".

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وأضاف "لويس يمتلك جميع المقومات البدنية والذهنية التي تناسبنا وتؤهله للتأقلم مع الدوري الإنجليزي. إنه متعطش للنجاح، ويدرك ضرورة وأهمية القتال من أجل تحقيق الأهداف. إنه لاعب مقاتل ومهاري ودائما ما يفكر في تسجيل الأهداف".

وتابع "هذا الفريق استحق أن تضاف له الجودة، وعندما واجهنا لويس في وقت سابق من الموسم الحالي، لمسنا الخطر الذي يشكله ورأينا كم هو سريع وكيف تستند عقليته على مساعدة فريقه".

وأردف الألماني "نعلم أن بورتو فريق ممتاز يعد لاعبيه بشكل رائع. إنهم فريق كبير، ومفاوضاتنا معهم كانت صعبة بعض الشيء".

وواصل كلوب "لا يفوتني أن أشكر الاتحاد الكولومبي لكرة القدم أيضا على مساعدتهم وسماحهم لنا بإتمام الصفقة في هذا الوقت".

واستمر "المنتخب الكولومبي لديه مباراة مهمة يوم الثلاثاء، وأنا والجميع نعرف أهمية التحضير للمباريات، لذا أقدر لهم منحنا بضع ساعات لإنهاء إجراءات انتقاله دون التأثير على تدريباتهم".

ويستعد لاعب ليفربول الجديد لمواجهة الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2022 يوم الثلاثاء.

وأتم "نحن نؤمن أن لويس سيحسن من جودة الفريق في الوقت الحالي وفي المستقبل. إنه لاعب كنا نريده بشدة، وها هو قد أصبح لاعبا في ليفربول، لذلك أنا سعيد للغاية".

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