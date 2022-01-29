بيراميدز يتعاقد مع بلاتي توريه لاعب بوركينا فاسو

السبت، 29 يناير 2022 - 23:30

كتب : حامد وجدي

إبراهيم توريه - لاعب بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز التعاقد رسميا مع إبراهيم بلاتي توريه لاعب وسط منتخب بوركينا فاسو. ليكون ثالث صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان بيراميدز تعاقد مع كل من محمد صادق من الإسماعيلي وأحمد فوزي من سبورتنج السكندري.

وكشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز أن اللاعب وقع على عقود الانتقال لمدة موسم ونصف مع خيار التمديد لموسم إضافي باتفاق الطرفين في صفقة انتقال حر.

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إبراهيم توريه من مواليد 4 أغسطس 1994 ويحمل جنسية بوركينا فاسو بالإضافة إلى جنسية كوت ديفوار، وسبق له اللعب في أندية إيفان الفرنسي وفيكتوريا جيماريش البرتغالي وقرطبة الإسباني.

بينما آخر ناد انضم له هو إسكيلستونا السويدي ولم يشارك معه في أي مباراة.

وعلى صعيد المباريات الدولية شارك إبراهيم توريه في 28 مباراة مع منتخب بوركينا فاسو.

وحصل إبراهيم توريه على لقب أفضل لاعب في مباراة بوركينا فاسو وتونس في دور الـ8 لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

وهي المرة الثالثة التي يحصل فيها على جائزة رجل المباراة.

وخلال البطولة شارك إبراهيم توريه مع بوركينا فاسو في 5 مباريات صنع خلالها هدف.

وتأهل منتخب بوركينا إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، ليواجه الفائز من السنغال ضد غينيا الاستوائية.

بيراميدز بوركينا فاسو إبراهيم توريه
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