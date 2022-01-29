إلغاء مؤتمر كيروش والسولية قبل مباراة المغرب بسبب الازدحام المروري

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية إلغاء المؤتمر الصحفي لكارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة وعمرو السولية لاعب الفريق، المخصص للحديث عن تحضيرات المنتخب لمباراة الغد أمام المغرب في الدور ربع النهائي للبطولة.

عمرو السولية النادي : الأهلي مصر

وجاء إلغاء المؤتمر لعدم تمكن كيروش والسولية من الوصول إلى مقر المؤتمر في ستاد أحمدو أهيدجو في الموعد المحدد نظرًا للازدحام المروري ورؤية قوات التأمين المصاحبة لموكب البعثة بضرورة إيصال حافلة اللاعبين أولا إلى مقر إقامته وعدم توفير تأمين إضافي للسيارة المقلة للمدرب واللاعب للتوجه مباشرةً إلى ملعب أهيدجو لحضور المؤتمر الصحفي.

وأدى المنتخب مرانه اليوم على الملعب الفرعي لستاد أولمبييه في الثالثة والربع عصرًا بعد موافقة اللجنة المنظمة على طلب البعثة بذلك بعد ابلاغها رسميًا بتقديم موعد مباراة الغد لمدة سلعة لتقام في الرابعة عصرًا بدلا من الخامسة مساء بتوقيت الكاميرون .

وتعتزم إدارة البعثة رفع تقرير بذلك إلى اللجنة المنظمة، حيث ترتب على نقل المباراة من ملعب أولمبييه إلى ملعب أهيدجو وتقديمها عن موعدها إلى عدم استقرار مواعيد ارتباطات الفريق.

وكان FilGoal.com كشف تفاصيل إلغاء مؤتمر منتخب مصر قبل مباراة المغرب. (طالع التفاصيل)

ويلعب المنتخب المصري مع نظيره المغربي في ربع نهائي أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)