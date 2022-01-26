أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر مع المغرب في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة

حسم المنتخب المصري صعوده لربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

وفاز الفراعنة على كوت ديفوار بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.

والتقى منتخب مصر مع كوت ديفوار في ملعب جابوما بعدما احتل الفراعنة المركز الثاني في المجموعة الرابعة.

فيما تصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة السادسة.

أما منتخب المغرب فتصدر المجموعة الثالثة وفاز على مالاوي في دور الـ16 بهدفين لهدف.

ويلعب المنتخب المصري مع المغرب يوم الأحد المقبل 30 يناير الجاري في ملعب أحمدو أهيدجو.

وتقام المباراة في تمام الساعة الساسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.