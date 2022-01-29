مصدر من المنتخب لـ في الجول: هذا سبب عدم حضور كيروش لموتمر مباراة المغرب

السبت، 29 يناير 2022 - 19:33

كتب : أحمد الخولي

كيروش صلاح

كشف مصدر من منتخب مصر سبب عدم حضور المدرب البرتغالي كارلوس كيروش لمؤتمر مباراة المغرب غدا الأحد.

ويلعب المنتخب المصري مع نظيره المغربي في ربع نهائي أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وتم إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بمنتخب مصر قبل مواجهة المغرب بسبب عدم حضور المدرب البرتغالي كارلوس كيروش.

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وقال مصدر من منتخب مصر لـ FilGoal.com: "اتجهنا بعد خروجنا من الملعب إلى أحمدو أهيدجو من أجل المؤتمر الصحفي، خاطبنا اللجنة الإعلامية في كاف لكي نعلمهم بالموقف وتأخر وصولنا

وأضاف "التأمين المتواجد مع المنتخب أصر على أن يسير الجميع في موكب واحد باتجاه الفندق لإيصال الفريق وعدم السماح للسائق بأن يسلك طريقا منفصلا مع المدرب".

وتابع " هذا كان سيعني وصول كيروش في تمام الساعة 6:20 مساء".

وأتم "تم إبلاغنا من كاف أنهم لن يستطيعوا الانتظار لاكثر من الساعة 6:00 مساء ليتم إعلان إلغاء المؤتمر".

وتقدمت أكثر من وكالة بشكوى ضد المنتخب المصري بسبب تغيير ملعب التدريب الرئيسي دون إخطارهم.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "تقدمت أكثر من وكالة إعلامية بشكوى رسمية ضد منتخب مصر لـ كاف بسبب تغيير ملعب التدريب الرئيسي دون إخطار الوكالات".

وأتم "الاتحاد الإفريقي للجنة المنظمة من أجل اتخاذ القرار".

وبحسب مراسل FilGoal.com، فإن منسق مؤتمر مصر والمغرب أخطر الصحفيين بأنه سيرفع تقريرا لـ كاف ضد منتخب مصر بسبب تأخر وصول كارلوس كيروش لحضور المؤتمر الصحفي لمدة أكثر من ساعة.

وفاز الفراعنة على كوت ديفوار بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.

وانتصر منتخب المغرب على مالاوي بهدفين مقابل هدف واحد في الدور ثمن النهائي.

وعلم FilGoal.com بصعوبة لحاق حمدي فتحي بموادجهة المغرب غدا. (طالع التفاصيل)

مصر المغرب أمم إفريقيا
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