خبر في الجول - صعوبة لحاق حمدي فتحي بمواجهة المغرب.. والشناوي يواصل العلاج

السبت، 29 يناير 2022 - 18:59

كتب : محمد عبد العظيم

حمدي فتحي مع منتخب مصر أمام قطر

أصبح من الصعب لحاق حمدي فتحي لاعب منتخب مصر بمواجهة المغرب غدا الأحد.

وأدى المنتخب المصري مرانه اليوم في ملعب أولمبي بعد أن طالب بتغيير ملعب المران.

وعلم FilGoal.com أن حمدي فتحي خضع لتدريبات تأهيلية فقط خلال المران.

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وأصبح من الصعب مشاركة اللاعب أمام المغرب غدا بعد الإصابة التي تعرض لها أمام كوت ديفوار.

وواصل محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب برنامجه العلاجي ولم يشارك في التدريبات.

وفاز الفراعنة على كوت ديفوار بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.

وانتصر منتخب المغرب على مالاوي بهدفين مقابل هدف واحد في الدور ثمن النهائي.

ويلعب المنتخب المصري مع نظيره المغربي في ربع نهائي أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

مصر المغرب أمم إفريقيا
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