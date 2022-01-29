خبر في الجول - إلغاء مؤتمر كيروش قبل مواجهة المغرب.. وشكاوى من الوكالات

السبت، 29 يناير 2022 - 19:08

كتب : محمد عبد العظيم

كارلوس كيروش - المدير الفني لمنتخب مصر

تم إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بالبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر قبل مواجهة المغرب غدا الأحد.

ويلعب المنتخب المصري مع نظيره المغربي في ربع نهائي أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وبحسب مراسل FilGoal.com فإنه تم إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بكارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر بسبب عدم حضوره إلى قاعة المؤتمر

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وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "تقدمت أكثر من وكالة إعلامية بشكوى رسمية ضد منتخب مصر لـ كاف بسبب تغيير ملعب التدريب الرئيسي دون إخطار الوكالات".

وأتم "الاتحاد الإفريقي للجنة المنظمة من أجل اتخاذ القرار".

وبحسب مراسل FilGoal.com، فإن منسق مؤتمر مصر والمغرب أخطر الصحفيين بأنه سيرفع تقريرا لـ كاف ضد منتخب مصر بسبب تأخر وصول كارلوس كيروش لحضور المؤتمر الصحفي لمدة أكثر من ساعة.

وفاز الفراعنة على كوت ديفوار بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.

وانتصر منتخب المغرب على مالاوي بهدفين مقابل هدف واحد في الدور ثمن النهائي.

وعلم FilGoal.com بصعوبة لحاق حمدي فتحي بموادجهة المغرب غدا. (طالع التفاصيل)

مصر المغرب أمم إفريقيا
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