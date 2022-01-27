تعيين مدير عام جديد لـ منتخب الجزائر

أعلن الاتحاد الجزائري تعيين جهيد زفزاف مديرا عاما للمنتخب الجزائري الأول.

وتولى جهيد المسؤولية عقب استقالة أمين العبدي عقب التوديع عقب كأس الأمم الإفريقية 2021.

وسيصبح جهيد في المنصب الجديد مديرا عاما لكل المنتخبات.

وتولى جهيد زفزاف منصب نائب رئيس الاتحاد الجزائري في وقت سابق مع محمد روراوة رئيس الاتحاد.

وودع منتخب الجزائر كأس الأمم الإفريقية مبكرا بتذيل ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة.

وخسرت الجزائر من غينيا الإستوائية وكوت ديفوار وتعادلت مع سيراليون.

وكان شرف الدين عمارة رئيس الاتحاد الجزائري قد أوضح موقف جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر في وقت سابق. (طالع التفاصيل)