رئيس الاتحاد الجزائري يوضح موقف بلماضي حال عدم التأهل للمونديال

الثلاثاء، 25 يناير 2022 - 17:12

كتب : FilGoal

جمال بلماضي الجزائر أمم إفريقيا

أوضح شرف الدين عمارة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم موقف جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر في حالة عدم نجاحه في التأهل لكأس العالم 2022.

منتخب الجزائر حامل لقب الأمم الإفريقية 2019 ودع نسخة 2021 من مرحلة المجموعات ويستعد لملاقاة الكاميرون في الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم مارس المقبل.

وقال عمارة في تصريحات نشرتها جريدة النهار الجزائرية: "مصير بلماضي ليس مرتبطا بكأس أمم إفريقيا أو بالتأهل لكأس العالم، جمال سيبقى معنا".

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وأضاف "نحن سعداء بالعمل الذي يقوم به، ولدينا العديد من البطولات المقبلة التي سيقود فيها بلماضي منتخب الجزائر".

وعقد رئيس الاتحاد الجزائري اجتماعا مع بلماضي من أجل تقييم المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا والتخطيط لمواجهة الكاميرون في تصفيات المونديال.

ونشر الاتحاد الجزائري بيانا أفاد فيه "خلال هذا اللقاء دعا رئيس الاتحاد الجزائري الجميع إلى توحيد الصفوف وإظهار نفس الروح التي سادت منتخب الجزائر خلال السنوات الثلاثة الماضية، والتي مكنت المنتخب الأول أو حتى المحلي من الوصول إلى القمة على الصعيدين القاري والعربي، مع تسجيل سلسلة تاريخية بدون هزيمة".

وأضاف البيان "حثَّ عمارة الجميع على تقوية الروابط وعدم الانصياع للهجمات الغادرة من بعض الأطراف التي تريد إلحاق الضرر باستقرار المنتخب الجزائري والتنازل عن طموحاته مستغلة نكسة الخروج المبكر من كأس الأمم الإفريقية".

حامل لقب الأمم الإفريقية تذيل مجموعته بنقطة واحدة، بعد الخسارة في مباراتين والتعادل في واحدة.

الجزائر جمال بلماضي
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