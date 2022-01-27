سيرتدي قميص كاكا.. ميلان يضم ماركو لازيتيتش

أعلن ميلان ضم ماركو لازيتيتش من صفوف ريد ستار بلجراد الصربي بعقد يمتد حتى 2026.

وسيرتدي لازيتيتش القميص رقم 22، وسينضم لصفوف الفريق الأول مباشرة.

وبحسب بعض التقارير فأن الصفقة كلفت خزينة ميلان 4 ملايين يورو.

المهاجم الصربي البالغ 18 عاما، وانضم لصفوف الفريق الأول في نوفمبر 2020.

ولعب لازيتيتش معارا لصفوف جرافيشار وسجل 4 أهداف خلال 14 مباراة الموسم الماضي في الدرجة الثانية.

والموسم الجاري بقميص ريد ستار سجل هدفا في 16 مباراة.

ومنذ رحيل كاكا في ولايته الثانية ارتدى 3 لاعبين القميص رقم 22 في ميلان منذ موسم 2014-15، هم: أليسيو تشيريشي وجابريل وماتيو موساتشيو.

انضمام لازيتيتش يأتي في الوقت الذي قطعت فيه إعارة بيترو بيليجري من ميلان وعاد إلى موناكو مرة أخرى تمهيدا لانتقاله إلى تورينو. (طالع التفاصيل)

بيليجري اكتفى بخوض 127 دقيقة فقط بقميص ميلان وغاب عن أغلب المباريات بسبب الإصابة.

وسيصبح الصربي الشاب المهاجم الثالث في الفريق بعد زلاتان إبراهيموفيتش وأوليفييه جيرو.

وقد يكون الظهور الأول لصفقة الروسونيري الجديدة ضد إنتر في الدربي يوم 6 فبراير المقبل.