ميلان ينهي إعارة مهاجم موناكو

الخميس، 27 يناير 2022 - 14:51

كتب : FilGoal

ميلان

أعلن نادي ميلان إنهاء إعارة بيترو بيليجري وعودته إلى ناديه موناكو.

المهاجم الإيطالي انضم لميلان هذا الموسم وظهر في 6 مباريات فقط، بواقع 127 دقيقة.

وأفاد النادي في بيان يوم الخميس: "لقد تم الاتفاق مع نادي موناكو على إنهاء فترة استعارة بيترو بيليجري".

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وأضاف البيان "يود النادي أن يشكر بيترو على التزامه ويتمنى له كل التوفيق في مسيرته المستقبلية".

بيليجري البالغ 20 عاما، انضم في يناير 2018 لصفوف موناكو قادما من جنوى مقابل 25 مليون يورو.

إلا أن الإصابات أرهقت الشاب الإيطالي فاكتفى بالمشاركة في 23 مباراة بجميع المسابقات وسجل خلالها هدفين وصنع هدفا، إذ تعرض لـ 14 إصابة غاب بسببها عن 99 مباراة.

وعُرف بيليجري في إيطاليا عن طريق مباراة روما أمام جنوى في ملعب الأولمبيكو عام 2016 في المباراة الأخيرة للأسطورة فرانشيسكو توتي.

بيليجري سجل هدفا وأصبح أول لاعب من مواليد القرن 21 يسجل في تاريخ الدوري الإيطالي، وثالث أصغر لاعب يسجل في الدوري الإيطالي.

وحمل بيليجري رقما قياسيا كونه أصغر لاعب يشارك في تاريخ الدوري الإيطالي عندما شارك كبديل أمام تورينو بعمر 15 عاما و280 يوما حينها.

وفي الموسم التالي أصبح أول لاعب بعمر 16 عاما يسجل ثنائية في الدوريات الأوروبية الكبرى عندما هز شباك لاتسيو في سبتمبر 2017.

وعقب انضمامه لموناكو سجل في شباك بوردو ليصبح أول لاعب من مواليد القرن 21 يسجل في تاريخ الدوري الفرنسي.

ميلان موناكو بيترو بيليجري
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