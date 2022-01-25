رومانو: تمت.. مارسيال إلى إشبيلية

الثلاثاء، 25 يناير 2022 - 00:06

كتب : FilGoal

مارسيال

أتم إشبيلية اتفاقه مع مانشستر يونايتد لضم أنتوني مارسيال خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة.

وحسبما قال فابريزيو رومانو الموثوق في أخبار الانتقالات والذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن اللاعب كذلك أعطى موافقته على الانتقال للنادي الإسباني.

وأشار رومانو إلى أن رغبة مارسيال الأولى كانت الانتقال لإشبيلية.

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وسوف يتكفل النادي الإسباني بقيمة راتب اللاعب الفرنسي حتى نهاية الموسم الجاري.

وانتقل مارسيال صاحب الـ26 عاما إلى مانشستر يونايتد قادما من موناكو الفرنسي في عام 2015 مقابل 60 مليون يورو آنذاك.

وشارك مارسيال مع يونايتد في 269 مباراة سجل خلالهم 79 هدفا وصنع 50 آخرين.

وخلال الموسم الجاري لم يشارك مارسيال سوى في 11 مباراة مع يونايتد بكل البطولات سجل خلالهم هدفا وحيدا.

وتوج مارسيال مع النادي الإنجليزي بلقب كأس الاتحد الإنجليزي وكأس الرابطة والدرع الخيرية والدوري الأوروبي.

مارسيال مانشستر يونايتد إشبيلية
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