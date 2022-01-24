تيليجراف: نيوكاسل يضغط على مانشستر يونايتد لضم لينجارد

الإثنين، 24 يناير 2022 - 17:08

كتب : FilGoal

حيسي لينجارد

يضغط نيوكاسل على مانشستر يونايتد من أجل قبول عرضه الثاني لضم لاعبه جيسي لينجارد خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وحسبما ذكرت صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية في تقرير لها اليوم الإثنين، فإن نيوكاسل يأمل في موافقة يونايتد على عرضه الذي يتراوغ من 5 لـ6 ملايين جنيه إسترليني لاستعارة اللاعب.

هذا بالإضافة لأن نيوكاسل عرض على يونايتد دفع قيمة راتب لينجارد الأسبوعي والبالغ 80 ألف جنيه إسترليني.

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وذكر التقرير أن نيوكاسل الذي يخوض معسكرا في السعودية حاليا في ظل توقف الدوري الإنجليزي يأمل في انضمام لينجارد له حيث يتواجد هو في الإمارات لقضاء راحة سلبية.

وينتهي تعاقد لينجارد مع يونايتد بنهاية الموسم الجاري وذكرت التقارير الصحفية رفض اللاعب تجديد تعاقده.

وشارك لينجارد في 14 مباراة خلال الموسم الجاري مع يونايتد سجل خلالهم هدفين وصنع هدفا.

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