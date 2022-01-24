هندرسون يتحدث عن تأثير فترة التوقف الدولي المقبلة على ليفربول

الإثنين، 24 يناير 2022 - 16:59

كتب : FilGoal

ليفربول ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي

يشعر جوردن هندرسون قائد ليفربول بأن فترة التوقف الدولي المقبلة ستوقف الفترة الرائعة التي يمر بها الفريق حاليا.

ليفربول لم يذق طعم الهزيمة في مبارياته الخمسة الأخيرة التي لعبها بدون الثلاثي الإفريقي محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا، وانتصر في 4 منها.

وقال هندرسون في تصريحات لموقع ناديه: "لقد قضينا أسبوعا رائعا وحققنا 3 انتصارات كبيرة وقدمنا 3 عروض جيدة، لذلك كان من الجيد الاستمرار في ذلك".

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وأضاف "الراحة هي فرصة لإعادة شحن الطاقة عقب شهرين مضغوطين".

وواصل "نأمل أن نعود جميعا في حالة جيدة لإنهاء الجزء المتبقي من الموسم، ونأمل أن نتمكن من إنهائه بقوة".

قبل فترة التوقف الدولي قلص ليفربول الفارق مع المتصدر مانشستر سيتي إلى 9 نقاط، ويملك مباراة مؤجلة.

وأوضح "لا يزال هناك طريق طويل علينا قطعه. نحن نعلم أن سيتي حقق تقدما كبيرا وهو فريق رائع، لذا فالأمر يتعلق فقط بالتركيز على أنفسنا وما يمكننا القيام به".

وأتم "نريد أن نستمر في الفوز بالمباريات ونرى ما سنصل إليه في نهاية الموسم".

جوردن هندرسون ليفربول
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