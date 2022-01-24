جيلبرتو سيلفا: صلاح سيستمر مع ليفربول.. وهذا ما انتظره من النني في أرسنال

الإثنين، 24 يناير 2022 - 15:38

كتب : FilGoal

محمد صلاح ومحمد النني - مران منتخب مصر

شدد جيلبرتو سيلفا لاعب أرسنال ومنتخب البرازيل السابق على أنه ينتظر من محمد النني أن يكون له دورا أكبر مع أرسنال مشيرا إلى أنه يتوقع استمرار صلاح مع ليفربول.

وقال جيلبرتو سيلفا في تصريحات للقناة الأولى المصرية: "محمد النني لاعب جيد جدا مع أرسنال ولكنه لا يلعب بشكل معتاد مع الفريق بشكل أساسي".

وأضاف "أنتظر منه أن يكون له دور أكبر في الفريق لكي يساعد النادي".

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وتابع "محمد صلاح لاعب رائع وقادر على صناعة الفارق دائما في كل المباريات منذ انضمامه لليفربول".

وواصل "ليفربول خسره بعد غيابه بسبب المشاركة في أمم إفريقيا".

وأتم "أعتقد أنه سيستمر في ليفربول، ستكون مفاجأة بالنسبة لي إذا رحل من هناك. سيتم الاتفاق بين الطرفين في النهاية".

ويستعد الثنائي لمواجهة مصر مع كوت ديفوار الأربعاء المقبل لحساب الدور ثمن النهائي من أمم إفريقيا 2021.

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