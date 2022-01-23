كلوب عن غياب محمد صلاح وماني: يناير فترة صعبة لنا تاريخيا

الأحد، 23 يناير 2022 - 18:38

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول X مانشستر سيتي

وصف يورجن كلوب مدرب ليفربول مباراته ضد كريستال بالاس بأنها حالة "جيكيل وهايد"، نسبة إلى القصة الشهيرة التي تستخدم لوصف شخص يملك طبيعتين متنافرتين بين الخير والشر.

وقال كلوب في تصريحاته لسكاي سبورتس عقب المباراة: "كانت كرة قدم جيكيل وهايد بعض الشيء. يمكنك رؤية كم يمكننا أن نصبح جيدين، حيث كنا مذهلين في أول 35 دقيقة، ولكن بعد أسبوع مرتفع النسق بعد اللعب خارج الأرض ضد أرسنال، تراجعنا بعض الشيء".

وأضاف "ليس لدي أي تفسير محدد ولكن ارتفاع النسق يمكنه أن يكون سببا في ذلك. فقدنا تركيزنا في الخط الأخير ثم فقدنا ترابطنا في الشوط الثاني. الخط الأول كان يضغط بصورة مرتفعة للغاية والمسافة لم تكن صحيحة، ولعبنا بدفاع متقدم ولكن لم نسقطهم في التسلل وهذا خطأنا بالطبع".

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وعن أليسون بيكر حارس مرمى الفريق قال كلوب: "قلت له شكرا على إنقاذك لخطوطنا الخلفية مجددا. فقال لي: هذا عملي. بالطبع يساعدنا وجود حارس من الطراز العالمي".

وعن ركلة الجزاء التي منحته الهدف الثالث أوضح المدرب الألماني "لم أرَ اللقطة بعد ولا أعتقد أني يجب أن أفعل ذلك، لأننا كنا نظن أنها ركلة جزاء وهذا ما اعتقده الحكم أيضا. الناس في كريستال بالاس لم يتفقوا معنا".

أما عن نتائج يناير بدون محمد صلاح نجم مصر وساديو ماني نجم السنغال ونابي كيتا لاعب وسط غينيا المتواجدين في كأس أمم إفريقيا، قال المدرب الألماني: "الشيء المهم أننا نحقق هذه النتائج بدونهم. حين لا تملك السرعة القصوى على الطرف يجب عليك أن تحدث بعض التغييرات في هذه المواقع".

وفي تصريحات تالية عبر "بي بي سي" قال كلوب: "يناير فترة صعبة لنا تاريخيا، على الأقل في فترتي كمدرب ليفربول. نحن نلعب بدون 3 لاعبين في إفريقيا وبعض الغيابات الأخرى".

ورفع ليفربول رصيده إلى 48 نقطة، مقلصا الفارق مع مانشستر سيتي وله مباراة مؤجلة ضد ليدز يونايتد.

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