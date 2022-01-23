أمير مرتضى: لا يوجد روح لدى اللاعبين.. كارتيرون مستمر وطارق حامد لم يتمرد

تقدم أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك بالاعتذار للجماهير وذلك بعد الخسارة أمام غزل المحلة في كأس رابطة الأندية المصرية، موضحا أن البعض يتصور كأس الرابطة بطولة ودية، ولكن الأداء سيئ ولا يوجد أي مبرر وليس من المنطقي أن نضع أعذار للاعبين.

طارق حامد النادي : الزمالك الزمالك

وقال أمير مرتضى عبر موقع ناديه الرسمي: "اللاعب الذي يبلغ من العمر 22 عاما لا يصح أن نطلق عليه لقب لاعب ناشئ ولايوجد روح لدى اللاعبين، في الوقت الذي تلعب فيه أندية أخرى بالناشئين وتجد لديهم الروح".

وأضاف "هناك أمور خطأ وأسعى لإصلاحها، ولا يوجد فريق في العالم يتواجد في تدريب الفريق الأول به 39 لاعبا، وتحدثت مع كارتيرون أن المران سيقتصر على 28 لاعبا على الأكثر".

وتابع "أتقدم بالاعتذار مجددا لجماهير الزمالك وهناك العديد من الإجراءات الصارمة لتصحيح المسار".

وواصل "على الجميع أن يتحمل مسؤولية ما حدث حتى إذا كنت أنا، وهناك كوارث تنظيمية قبل عودتنا وأحاول حلها قبل إعلانها للرأي العام، لأننا فريق يملك قاعدة جماهيرية عريضة، هناك بعض اللاعبين رواتبهم ضخمة، وهناك البعض الآخر عقودهم ضعيفة، وهناك مشاكل واضحة في العقود، ولكن الفوز بلقب الدوري غطى على هذه الأزمات".

وتابع "من ضمن الكوارث خروج حارسي مرمى للإعارة والإبقاء على اثنين فقط بجانب حارس صاعد، المشاكل الإدارية أكبر بكثير من الفنية لأن اللاعبين يستطيعون لم الشمل مجددا والجهاز الفني أيضا، والزمالك لا يجب أن يخسر حتى إذا كانت بطولة جديدة وبدون اللاعبين الدوليين، والعقوبات ضرورية لأن الزمالك لا يصح أن يخسر مواجهتين متتاليين".

وشدد أمير مرتضى "كارتيرون مستمر مع الزمالك ولا توجد نية لرحيله خاصة وأن عقده ممتد معنا، ولن أخرج بعد كل مباراة لأعلن تجديد الثقة به والتدخل من مجلس الإدارة يكون في الوقت المناسبة لفرض الالتزام".

وعن طارق حامد أتم تصريحاته قائلا: "كل ما تردد في الفترة الأخيرة حول تمرد طارق حامد ليس إلا شائعات، هو لاعب كبير ولم يفتعل أي أزمات وأنا أسعى لحل أزمة مستحقاته المتأخرة أولا قبل تجديد تعاقده وغيابه عن مباريات كأس الرابطة بسبب إصابته بكدمة في الركبة".

وخسر الزمالك أمام غزل المحلة بثلاثية دون رد في الجولة الثالثة من مجموعات كأس رابطة الأندية المصرية. (طالع التفاصيل)

ووقع مرتضى منصور رئيس الزمالك عقوبة مالية على لاعبي الفريق وباتريس كارتيرون عقب الخسارة. (طالع التفاصيل)