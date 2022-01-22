الفوز الأكبر للفلاحين.. غزل المحلة ينتصر على الزمالك بثلاثية

حقق غزل المحلة فوزا وارتقى لصدارة المجموعة الثالثة من كأس الرابطة بالفوز على الزمالك بنتيجة 3-0 في الجولة الثالثة على أرضية ستاد القاهرة.

سجل أهداف المحلة: هشام عادل وعبده يحيى (هدفان).

انتصار الفلاحين هو الأكبر في تاريخهم على الزمالك بعدما كان أكبر فوز هو 3-1 وتحقق في 3 مناسبات سابقة.

وحقق المحلة من قبل الفوز بنتيجة 3-1 في يناير 1963 وأكتوبر 1965 بالدوري المصري ويناير 1997 بكأس مصر.

فوز قاد غزل المحلة للصدارة برصيد 5 نقاط، بعد تعادلين أمام طلائع الجيش وإنبي، وبفارق الأهداف عن الفريق البترولي.

فيما تذيل الزمالك الترتيب برصيد نقطة واحدة من تعادل وهزيمتين.

وتراجع سيراميكا كليوباترا وفاركو في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 4 نقاط، ويأتي الجيش خامسا برصيد 3 نقاط.

قبل المباراة ظهر محمود عبد الرازق "شيكابالا" ولاعبو بقميص لدعم الطفل مصطفى المصاب بـ سرطان في الجهاز الهضمي وأطلقوا حملة لجمع تبرعات لعلاجه.

شيكابالا ولاعبو الزمالك يستجيبون لرغبة والدة الطفل مصطفى المصاب بـ سرطان في الجهاز الهضمي ويطلقون حملة لجمع تبرعات لعلاجه. 🌟🙏 pic.twitter.com/4Pl4HUCKyH — FilGoal (@FilGoal) January 22, 2022

التشكيل

تواجد محمود عبد الرازق "شيكابالا" على دكة البدلاء عقب تعافيه من فيروس كورونا.

وشهد تشكيل الزمالك البدء بـ عمر السعيد في الهجوم بعد عودته من الإصابة، فيما عاد حازم إمام لشغل مركز الظهير الأيمن.

وبدأ محمد أشرف "روقا" في وسط الملعب بجانب إسلام جابر.

في المقابل بدأ غزل المحلة بقيادة عبد الحميد بسيوني بثلاثي في خط الدفاع.

وبدأ زعيم الفلاحين بثنائي هجومي مكون من إبراهيما كونيه وعبده يحيى.

⬜ تشكيل الزمالك – عودة حازم إمام وعمر السعيد أمام غزل المحلة pic.twitter.com/UzkFYXOhKD — FilGoal (@FilGoal) January 22, 2022

وصف المباراة

المباراة خلال أول نصف ساعة لم تشهد أي فرص محققة للطرفين.

وفي الدقيقة 34 جاءت الفرصة الأولى والتي سكنت الشباك مباشرة.

تسديدة من هشام عادل من على حدود منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليسرى لمحمد عواد الذي شاهد الكرة تسكن شباكه معلنة هدف غزل المحلة الأول في الدقيقة 34.

بعد دقيقتين كاد أشرف السيد أن يضيف الهدف الثاني من انفراد تام بحارس الأبيض، وحاول مراوغة عواد إلا أن الأخير أوقفه.

الحكم عبد العزيز السيد عاد لتقنية الفيديو ورفض احتساب ركلة جزاء للفلاحين.

محاولات غزل المحلة تواصلت ومرت رأسية محمد فتح الله أعلى من عارضة محمد عواد في الدقيقة 41.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع، ومن خطأ من حسام عبد المجيد مدافع الزمالك إذ مرت الكرة من فوق رأسه، لتصل إلى هشام عادل الذي مرر عرضية أرضية إلى عبده يحيى الذي سدد في الزاوية اليسرى لعواد، لينتهي الشوط الأول بهدفين دون رد.

















































































































































الشوط الثاني

اعتمد لاعبو المحلة في الشوط الثاني على المرتدات واستغلال مساحات في خط ظهر الزمالك.

وفي الدقيقة 47 تصدى عواد لتسديدة من يحيى حامد من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء.

وبعد دقيقتين انفرد عبده يحيى بمرمى عواد وسدد كرة ضعيفة على يسار عواد الذي تصدى للكرة ببراعة.

وعاد شيكابالا للمشاركة بقميص الزمالك عقب انتهاء مدة إيقافه 8 مباريات عقب أحداث التتويج بلقب الدوري الموسم الماضي بدلا من عبد الرازق سيسيه في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 63 سدد هشام عادل كرة مرت أعلى من مرمى عواد.

وفي الدقيقة 70 كاد عمر السعيد أن يقلص الفارق بتسديدة على الطائر من داخل المنطقة لكن تسديدته تصدى لها الحارس على مرتين.

وبعد 4 دقائق أرسل شيكابالا ركلة ثابتة من الجهة اليمنى جاءت في يد الحارس.

وفي الدقيقة 78 أرسل البديل محمد أوناجم عرضية أرضية إلى أيمن حفني لكن تسديدة الأخير مرت بجوار القائم.

عاد غزل المحلة لتهديد مرمى عواد، وفي الدقيقة 80 أطلق يحيى حامد تصويبة صاروخية أبعدها عواد بأطراف أصابعه لركنية.

وقبل 5 دقائق على نهاية اللقاء، أرسل يحيى حامد عرضية من كرة ثابتة أودعها عبده يحيى برأسية في شباك عواد معلنا هدف المحلة الثالثة.

فوز ونتيجة هي الأكبر في تاريخ غزل المحلة على الزمالك.