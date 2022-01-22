مرتضى يوقع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك وكارتيرون.. وعرض ثنائي الفريق للبيع

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك توقيع عقوبات على فريق كرة القدم بالنادي بعد الخسارة من غزل المحلة.

وخسر الزمالك أمام غزل المحلة بثلاثية دون رد في الجولة الثالثة من مجموعات كأس رابطة الأندية المصرية. (طالع التفاصيل)

وجاءت العقوبات التي وقعها مرتضى منصور على الفريق كالآتي:

1- خصم 250 ألف جنيه من كل لاعب في الفريق.

2- خصم نصف شهر من راتب باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك.

3- عرض 2 من لاعبي الفريق للبيع.

ولم يتم الكشف عن أسماء ثنائي الفريق المعروض للبيع.

وأكد موقع الزمالك أن هذه القرارات جاءت بعد المستوى السيئ الذي ظهر عليه الفريق في بطولة كأس رابطة الأندية.

وتعادل الزمالك في كأس رابطة الأندية مع إنبي وخسر من فاركو وغزل المحلة.