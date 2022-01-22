مرتضى يوقع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك وكارتيرون.. وعرض ثنائي الفريق للبيع

السبت، 22 يناير 2022 - 20:02

كتب : إبراهيم رمضان

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك توقيع عقوبات على فريق كرة القدم بالنادي بعد الخسارة من غزل المحلة.

وخسر الزمالك أمام غزل المحلة بثلاثية دون رد في الجولة الثالثة من مجموعات كأس رابطة الأندية المصرية. (طالع التفاصيل)

وجاءت العقوبات التي وقعها مرتضى منصور على الفريق كالآتي:

أخبار متعلقة
مؤتمر كارتيرون: لن نلعب أسوأ من ذلك.. ومصدوم لغياب روح اللاعبين الفوز الأكبر للفلاحين.. غزل المحلة ينتصر على الزمالك بثلاثية الحاج ضيوف يتحدى مصر: منتخب السنغال سيتأهل لكأس العالم

1- خصم 250 ألف جنيه من كل لاعب في الفريق.

2- خصم نصف شهر من راتب باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك.

3- عرض 2 من لاعبي الفريق للبيع.

ولم يتم الكشف عن أسماء ثنائي الفريق المعروض للبيع.

وأكد موقع الزمالك أن هذه القرارات جاءت بعد المستوى السيئ الذي ظهر عليه الفريق في بطولة كأس رابطة الأندية.

وتعادل الزمالك في كأس رابطة الأندية مع إنبي وخسر من فاركو وغزل المحلة.

الزمالك مرتضى منصور كارتيرون كأس الرابطة
نرشح لكم
مؤتمر كارتيرون: لن نلعب أسوأ من ذلك.. ومصدوم لغياب روح اللاعبين كأس الرابطة المصرية - إنبي ينتزع الصدارة بالفوز على سيراميكا.. والتعادل يحسم مباراة فاركو والجيش في الجول يكشف قيمة الشرط الجزائي لعقد باهر المحمدي مع الإسماعيلي في الجول يكشف – جلسة بين الأهلي وموسيماني لمناقشة 3 مواقف.. وكواليس مفاوضات التجديد
أخر الأخبار
بسيوني: شكلنا كان جيدا في الملعب أمام الزمالك.. ونستطيع الفوز بـ كأس الرابطة 7 دقيقة | مصر
مؤتمر تشافي: وضع ديمبيلي لم يتغير.. وأتفهم نقد الأبقار المقدسة 17 دقيقة | الدوري الإسباني
مرتضى يوقع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك وكارتيرون.. وعرض ثنائي الفريق للبيع 23 دقيقة | الدوري المصري
مران منتخب مصر - فتوح يشارك في التدريبات الجماعية.. والونش يبدأ التأهيل 30 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مؤتمر كارتيرون: لن نلعب أسوأ من ذلك.. ومصدوم لغياب روح اللاعبين 39 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في إنجلترا - ساوثامبتون (1) - (0) مانشستر سيتي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
راشفورد التاريخي يقتنص ثلاث نقاط صعبة لـ مانشستر أمام وست هام في الوقت القاتل ساعة | الدوري الإنجليزي
الفوز الأكبر للفلاحين.. غزل المحلة ينتصر على الزمالك بثلاثية ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16.. الخصوم المتوقعة والقنوات الناقلة 3 منافس مصر الأقرب - سيناريوهات مجموعة الجزائر.. للجميع فرصة في الصدارة وقرعة محتملة 4 أبو ظبي الرياضية تعلن الحصول على حقوق بث كأس العالم للأندية وإذاعتها بشكل مختلف